اختتمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فعاليات ورشة عمل تدريبية حول «متطلبات معايير الأمن والسلامة لأجهزة التكييف والتبريد المستخدمة لوسائط التبريد ذات القدرة المنخفضة على الاحتباس الحراري في الكويت» أقيمت على هامش المؤتمر الدولي الثامن لأبحاث وتطوير الطاقة في مركز المؤتمرات بجامعة الكويت - الشدادية.



وهدفت الورشة إلى استعراض نتائج دراسة مولتها المؤسسة ونفذتها جمعية آشري العالمية، ASHRAE، إضافة إلى تدريب المهندسين والفنيين على إجراءات السلامة مع المبردات الجديدة وكيفية التعامل الآمن معها، بمشاركة نحو 50 مهندسا من مختلف الجهات ذات العلاقة من وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والبلدية إضافة إلى عدد من كبرى شركات التكييف والتبريد في القطاع الخاص.



ونفذت تلك الدراسة بناء على طلب الهيئة العامة للبيئة بسبب دخول «تعديل كيغالي» لبروتوكول مونتريال حيز التنفيذ في يناير 2019 بشأن المواد الضارة بطبقة الأوزون، والذي يمثل اتفاقا دوليا لتقليل استهلاك وإنتاج مركبات الكربون الهيدروفلورية تدريجيا، حيث تم إعداد دليل للانتقال الآمن إلى المبردات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحتباس الحراري.



ويوفر الدليل معلومات عن الاستراتيجيات الفعالة لإدارة مخاطر السلامة المرتبطة بالتركيب، والتشغيل، والاستخدام، والصيانة وآلية التخلص من وسائط التبريد المقترحة لأنظمة التبريد والتكييف التي تستخدم المبردات القابلة للاشتعال لإعداد الكويت للاستخدام الآمن لغازات التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، ومعظمها قابلة للاشتعال A3 أو قابلة للاشتعال بشكل طفيف A2L.