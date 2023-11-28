

عبدالعزيز الفضلي



أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف د.سلمان اللافي عن البدء في استقبال طلبات التسجيل في الصندوق الخيري لرعاية الطلبة المقيمين بصورة غير قانونية والمحتاجين عن العام الدراسي 2023/ 2024، وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.وأشار اللافي في تصريح صحافي إلى أن الصندوق سيستمر في استقبال طلبات الطلبة المستوفين لشروط القبول لمدة 3 أسابيع، خلال أيام العمل الرسمية من الأحد إلى الأربعاء فقط، وذلك بمبنى الإدارة العامة للتعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير من الساعة الثالثة والنصف عصرا حتى السادسة والنصف مساء، مؤكدا على ضرورة الالتزام بحجز موعد قبل مراجعة الإدارة لتقديم الأوراق المطلوبة، وذلك من خلال الرابط التالي: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfo1PhWHf-f8FPXXQb0c3bl_nX2V3IUiaE، مبينا أن أول أسبوعين من المدة المقررة سيتم خلالهما استقبال طلبات المتقدمين من المقيمين بصورة غير قانونية.