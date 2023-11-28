القاهرة - محمد صلاح



شيع الوسط الفني في القاهرة الفنان الراحل طارق عبدالعزيز، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد. والذي توفي أثناء تصوير بعض مشاهد مسلسل «بقينا اتنين» اثر أزمة قلبية داهمته تكررت اكثر من مرة دخل بسببها المستشفى وخضع لنظام علاج مكثف.. لكن إصراره على عدم الاقلاع عن التدخين أضره كثيرا رغم نصائح الأطباء له بخطورة ذلك.. لفظ الراحل أنفاسه في الاستديو، حيث كان يستعد لتصوير أحد المشاهد ووقف أمام الكاميرا، ولكنه سقط على ركبتيه، ليحتضنه المخرج طارق رفعت، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بين يديه.



وكان الفنان الراحل أجرى في يونيو الماضي عملية قسطرة بالقلب وقام بتركيب دعامات، وبعدها أعلن تعافيه. ومن آخر أعماله مشاركته في مسلسل «أعمل إيه» الذي عرض قبل السباق الرمضاني، في دور «شوقي المحامي»، وهو من بطولة خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندى بسيوني، ألحان المهدي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أحمد عبدالحميد.