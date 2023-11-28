ضربت عاصفة قوية صاحبتها رياح وأمواج عاتية جنوب روسيا وشبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو ومناطق محتلة أخرى في أوكرانيا، متسببة في مقتل عدة أشخاص وانقطاع التيار الكهربائي عن مليوني شخص تقريبا على ما أفادت السلطات الروسية أمس. ووصفت وسائل الإعلام الروسية هذه العاصفة بأنها «عاصفة القرن».



وأوضحت وزارة الطاقة الروسية أن أكثر المناطق تضررا هي شبه جزيرة القرم وجنوب روسيا ومناطق محتلة جزئيا في: دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون في أوكرانيا.



وقالت الوزارة في بيان إن الكهرباء انقطعت عن «نحو 1.9 مليون شخص» في هذه المناطق «بسبب الظروف الجوية غير المواتية».



كذلك، ضربت أوكرانيا المجاورة عاصفة ثلجية تسببت بانقطاع الكهرباء عن أكثر من ألفي بلدة وإغلاق الطرق السريعة.



وفي شبه جزيرة القرم وحدها، أدت العاصفة إلى انقطاع الكهرباء عن 400 ألف شخص، بحسب ما نقلت وكالات أنباء روسية عن شركة «كريمينرغو» للطاقة.



وكتب حاكم شبه الجزيرة سيرغي أكسيونوف عبر تلغرام أنه أعلن يوم عطلة بسبب العاصفة كما اعلنت حالة الطوارئ.