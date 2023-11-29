تستضيف مدينة مراكش المغربية الاجتماع الثالث لجمعية النواب العموم العرب على مدى ثلاثة أيام بمشاركة النواب العموم وقضاة النيابة العامة في الدول العربية بينها الكويت.



ومن المتوقع ان يحضر الاجتماع الذي يعقد تحت عنوان «من أجل حوار قضائي عربي مستدام» إلى جانب الدول العربية الأعضاء في الجمعية عدد من ممثلي الهيئات الدولية المعنية بينها رئيس الجمعية الدولية للمدعين العامين ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووكالة الاتحاد الاوروبي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.



ومن المقرر ان يشهد الاجتماع عقد ندوة دولية حول «جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد وغسل الاموال وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.. التحديات والإكراهات».



ويسعى المشاركون في الاجتماع المرتقب إلى تحقيق مكافحة ناجعة للجريمة في مختلف صورها وأشكالها خاصة مكافحة الفساد والانفتاح على التجارب المختلفة وتعزيز التعاون بين الهيئات المعنية في الدول العربية.