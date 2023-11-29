أسامة أبوالسعود



دشن برنامج الشراكة الاستراتيجية بين اللجنة الدائمة للشكاوى والتظلمات في الديوان الوطني لحقوق الإنسان وجمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية ووزارتي الداخلية والشؤون 10 مشاريع لإعادة بناء حياة نزلاء المؤسسات الإصلاحية من خلال مبادرة «ساندهم» الوطنية والتي تهدف الى إعادة تأهيل النزلاء والعودة بهم إلى أحضان المجتمع من خلال التدريب المقترن بالتوظيف.



وقال رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات بالديوان الوطني لحقوق الإنسان د.عبدالرضا أسيري ان مبادرة «ساندهم» الرائدة تأتي كمرحلة أولى من برنامج يتضمن 34 مشروعا لصالح السجن المركزي وسجن النساء ضمن برنامج متنوع لتنفيذ مشاريع ترميم وتأثيث مقرات المؤسسات الإصلاحية وتقديم البرامج التأهيلية للعاملين والنزلاء فيها، ‎ كما تتيح هذه المبادرة المجال لتعاون كل من القطاعين الحكومي والأهلي، بالإضافة الى منظمات المجتمع المدني كجهات مانحة وداعمة لهذه المشاريع، وقد كان لكل من جمعية نماء الخيرية وجمعية النجاة الخيرية الدور البارز في هذا الدعم إيمانا منهم بأهمية تعزيز حقوق الإنسان من خلال تهيئة الفرص الصحية والتعليمية والاجتماعية وكذلك الترفيهية لنزلاء السجون.



حضر حفل التدشين الذي جرى في مرافق إدارة المؤسسات الإصلاحية مسؤولو الديوان الوطني لحقوق الإنسان والإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية وممثلو الجمعيات المانحة ووزارات الأوقاف والشؤون والتربية وجامعة الكويت، وتضمن جولات ميدانية للمرافق التي تم تدشين مشاريع المرحلة الأولى.