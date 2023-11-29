عبدالعزيز الفضلي



يبدأ اليوم الأربعاء عدد من المناطق التعليمية بتقديم اختبارات مواد خارج الجدول لطلبة المرحلة المتوسطة وتستمر حتى الثاني عشر من الشهر المقبل ومن ثم تبدأ الاختبارات النهائية للفترة الدراسية الأولى للمرحلة نفسها في السابع عشر من الشهر ذاته.



من جهة أخرى، أعلنت الموجه الفني العام لمادة الرياضيات بالإنابة دلال الحجرف عن مشاركة الوفد الكويتي الطلابي بالبطولة العربية لألعاب الرياضيات والمنطق في الجمهورية التونسية بمقر الألكسو والتي تقام خلال الفترة من 27 إلى 29 الجاري.



وذكرت الحجرف أنه شارك في البطولة الطالب يوسف كنكوني بالصف السادس بمدرسة عبدالعزيز حسين من منطقة العاصمة التعليمية، والطالبة سارة حسين جمال بالصف السادس من مدرسة أسماء بنت أبي بكر من منطقة حولي التعليمية برفقة الموجه الفني في مادة الرياضيات علي الخضري. وأكدت الموجه الفني العام لمادة الرياضيات بالإنابة دلال الحجرف أن المشاركة في هذه المسابقة تهدف إلى الإسهام في نشر الثقافة العلمية لدى المتعلمين في الدول العربية وتعزيز التاريخ العربي والإسلامي في مجال العلوم عامة والرياضيات خاصة وغرس الرغبة لدى المتعلم العربي للرياضيات وتطوير شغفه من خلال مسائل مسلية تدفع إلى البحث والتحدي وتعزيز روح التنافس الشريف بين متعلمي الدول العربية واكتشاف وتنمية الفائقين والموهوبين ورعايتهم في المجالات كافة، وتدريب المتسابقين على الأسلوب العلمي في حل المشكلات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بين المتعلمين في مختلف المدارس.



وأشارت الحجرف إلى ان مشاركة الطلبة أتت بعد إعداد تدريبات متنوعة وتصفيات على مستوى المناطق التعليمية، حيث حقق الطالبان المشاركان في المسابقة الدولية المركز الأول على مناطقهما التعليمية. وأضافت الحجرف ان أهمية المشاركة في مثل هذه المسابقات جاءت لإبراز الهوية العلمية للمجتمع الكويتي وبث روح المنافسة بين المتسابقين من خلال عنصر التشويق والإثارة والاستمتاع بالاستكشاف العلمي الرياضي وإبراز دور الرياضيات في الحياة. وأشادت الحجرف بجهود العاملين في توجيه الرياضيات والقائمين على إعداد الطلبة للمشاركة في مثل هذه المحافل الدولية. ودعت بالتوفيق والنجاح للطلبة المشاركين لتحقيق أعلى المراكز في المسابقة.