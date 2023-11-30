عبدالعزيز الفضلي



في اطار استعدادات وزارة التربية لاختبارات الفترة الدراسية الاولى، أعلنت الموجه الفني العام لمادة العلوم منى الانصاري عن تحميل بنوك الاسئلة على موقع وزارة التربية، مشيرة الى انها تتضمن مواد العلوم للمرحلة المتوسطة والفيزياء والكيمياء والاحياء للمرحلة الثانوية.



وقامت الانصاري بتعميم الكود الالكتروني على المدارس المتوسطة والثانوية في التعليم العام والخاص وذلك عن طريق قطاع التعليم العام.



من جانب آخر اقامت إدارة التعليم الديني فعالية اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وقال مدير إدارة التعليم الديني أنور عبدالغفور: نظمنا فعالية للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتي حددتها منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 29 نوفمبر من كل عام للتضامن مع اهل فلسطين، موضحا أنه من منطلق اللحمة الإسلامية والتلاحم الأخوي بين الشعوب العربية والإسلامية أقامت إدارة التعليم الديني ممثلة بقسم خدمة المجتمع الفعالية والمناسبة العالمية والمشاركة التربوية من أقسام التعليم الديني والمعاهد الدينية للبنين والبنات لتعرض أعمال طلبتها والتي تجسد التضامن والتكاتف بين الشعبين الكويتي والفلسطيني.



وأكد عبدالغفور أنه من الواجب أن نظهر النصرة للمظلوم وما هذا العمل إلا تعبير عن الشعور بالتضحية والتي مازالت متواصلة منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى هذه اللحظة الحرجة جدا على شعب اغتصبت أرضه وانتهكت حقوقه على جميع المستويات والأصعدة.



وبين أن الاحتفال لتوعية الأجيال القادمة بقضية الأمة ودعم سلمية المطالبات الشعبية بإقرار الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني وتأييد للحق في عودة الأرض لأصحابها الأصليين.



واشتملت الفعالية على مسابقات وقصائد شعرية ومعرض للوحات الفنية وفقرة تمثيلية عبرت عن دعم القضية وصمود الشعب الفلسطيني.