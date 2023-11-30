

أعلنت عمادة القبول والتسجيل في جامعة الكويت عن الخطة الزمنية لعمليات السحب والإضافة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024، والتي وضعتها بما يتناسب مع عدد الطلبة المستمرين والمتوقع تخرجهم في مختلف كليات جامعة الكويت.



وذكر القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.فاضل عزيز أن الخطة الزمنية لعمليات التسجيل والسحب والإضافة للفصل الدراسي الثاني 2023/2024 تبدأ يوم الأحد 17/12/2023 وتستمر حتى يوم السبت 10/2/2024.



وأكد د.عزيز أنه سيتم تسجيل مواد لأكثر من 41 ألف طالب وطالبة، وستقوم عمادة القبول والتسجيل بدراسة جميع المقررات المطروحة بما تم تقديمه كرغبة من الطلبة بما تقدموا به في القائمة المفضلة، وتوفير مقاعد إضافية لمجموعة كبيرة من المقررات التي يرغب فيها أكبر عدد من الطلبة. وأكد حرص عمادة القبول والتسجيل على تلبية احتياجات الطلبة الخريجين والمستمرين، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عملية التسجيل المبكرة وفترة السحب والإضافة لتوفير المزيد من الشعب والتي سيتم طرحها خلال فترة التسجيل المستمرة حتى بداية شهر فبراير من العام 2024.



وأوضح أن أولوية التسجيل ستكون للطلبة ذوي الإعاقة والمتوقع تخرجهم والطلبة المتفوقين ومن ثم باقي الطلبة المستمرين.