

عبدالله الراكان



تحت رعاية عميد كلية الدراسات التجارية بالإنابة د.فارس العجمي، نظمت جمعية القانون العلمية ندوة بعنوان فلسطين مبادئ وقيم وضمائر بقاعة سيمنار في كلية الدراسات التجارية بنات، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني قدمها د. محمد العوضي بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والتدريب والطالبات في الكلية وصاحب الندوة معرض التضامن الفلسطيني.



في البداية، أكد د.محمد العوضي أن المشاركة في اليوم العالمي للتضامن مع القضية الفلسطينية وهو الواجب المستحق، مشيرا الى أننا في الكويت جبلنا على الوقوف مع أي مظلمة او حق منتهك، لافتا الى ان القضية الفلسطينية محل اتفاق لدى العرب والمسلمين انها القضية المركزية الأولى التي تستحق النصرة والتأييد والدعم والاستنفار.



واشار الى أن الأحداث الأخيرة والحرب على غزة صنعت وعيا ليس فقط عاما بل لدى الطلبة بشكل خاص سواء بتفاعلهم وحضورهم أو بسؤالهم المتكرر: ماذا نعمل؟ الامر الذي يؤكد لنا أننا نعيش حالة ضمير حي ليس شعورا فقط بل بالمساهمة والمشاركة.



وأضاف العوضي في تصريح لـ«الأنباء»، انه من الضروري اقامة مثل هذه الندوات وتعزيز الوعي لدى الطلبة باعتبارهم الرصيد والثروة الباقية والأجندة التي نعول عليها في المستقبل وهم المرآة العاكسة للمجتمع.



وقال إن القضايا الطلابية لا تموت، فيجب أن نحيي قضية فلسطين والقضايا المهمة الأخرى في الأوساط الأكاديمية والفكرية، متقدما بالشكر لوزارة التربية والتعليم العالي على رعاية هذه المحاضرات.



بدوره، قال رئيس قسم القانون في كلية الدراسات التجارية د.يوسف المطيري ان القسم نظم هذه الندوة الجماهيريـــة لتسليــــط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان غزة العزل ولتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية التي ارتكبت من أفراد الجيش الصهيوني. وقال ان قسم القانون حرص على إقامة الندوة ويصاحبها معرض يسلط الضوء على الثقافة والعادات الفلسطينية.



وأشار المطيري الى اهمية اقامة مثل هذه الندوات لترسيخ الوعي لدى الطلبة بالحق الفلسطيني في تقرير المصير والعيش بدولة مستقلة وآمنة ولتسليط الضوء على الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الاعزل، مضيفا ان ما ارتكب في غزة يحتاج الى الكثير من الندوات حتى يتسع شرح ما حصل هناك من جرائم.



من جهته قال رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس في الكليات التطبيقية والتدريب د.خالد الصيفي ان هذه النشاطات تنشر الوعي لدى الطلبة وتثير الحراك الثقافي وأيضا تزيد مشاعر الانتماء للامة وتنشر الوعي لدى الأجيال الناشئة بأهمية ان يكون لهم دور في نصرة إخواننا في فلسطين والوقوف الى جانبهم بحسب القدرة والظروف، مشيرا إلى ان القضية الفلسطينية أهم قضية في أمتنا العربية والإسلامية.