حنان عبدالمعبود



أكد اختصاصي أول مسالك بولية جراحة المناظير البولية والتدخل البسيط والروبوت الجراحي د.أحمد المجلهم أنه على الرغم من أن سرطان البروستاتا يصيب الأشخاص بعد عمر الـ 50 عاما، فإن بعض الأسر ممن تكون لديهم إصابات قوية بسرطان الثدي يكون الأبناء من هذه الأم لديهم قابلية أعلى للاصابة بسرطان البروستاتا في عمر مبكر.



وأضاف المجلهم، في تصريح لـ «الأنباء» على هامش ختام حملة «كان» للتوعيـــة مــــن سرطـــان البروستاتا لشهر نوفمبر 2023 والتي استهدفت الرعيل الأول، أن بعض الأســـر ممن لديهم اصابات بسرطان البروستاتا تكون لديهم قابلية للاصابة في سن مبكرة، وهنا ننصح من لديه تاريخ أسري في الاصابة بأورام البروستاتا أو الثدي او تاريخ متعدد من الأورام بأنه لابد في عمر 45 عاما القيام بزيارة الطبيب وفحص أنزيم البروستاتا والاسترشاد لكل الفحوصات المبكرة للكشف عن المرض.



وفي تصريح صحافي، أوضح المجلهم أن هناك الكثير من الخيارات في جانب العلاج الجراحي لسرطان البروستاتا، الا أن المستجد هو جراحات الروبوت حيث يميزها أنها تكون عن طريق فتحات جراحية صغيرة، وكذلك دقة العملية بما يتيحه الروبوت من جودة عالية للصورة ثلاثية الأبعاد ودقة حركة الجراح في جراحة الروبوت.



وأكـــــد أن الروبـــــوت الجراحي ليس موجودا في كل المستشفيات بالكويت، وقال «أرسل تحياتي الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، متمنيا عليهما إتاحة هذه التقنية بكل مستشفيات الكويت حتى تكون متاحة لتقديم خدمة علاجية أفضل للمرضى»، مؤكدا أن الروبوت الجراحي لا يستخدم فقط في جراحات سرطان البروستاتا وانما في جميع العمليات الجراحية حيث يمثل اضافة في دقة الجراحات سواء كانت في الكلى أو الكبد أو القولون أو البنكرياس، ولهذا فإنه يتيح بعد جراحي أفضل للمريض، وبالتالي تعافي أفضل، وهي تقنية تعدت 5 ملايين عملية بالعالم منذ 2005، ولهذا اتمنى ان تتاح للجميع في كل مستشفيات الكويت.



كما ألقى المجلهم، خلال حفل الختام الذي أقيم بغرفة تجارة وصناعة الكويت بحضور حاشد، كلمة نيابة عن رئيس مجلس إدارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) د.خالد الصالح، قال فيها ان سرطان البروستاتا من الأورام التي ترتفع فيها نسبة الشفاء فيها حال الاكتشاف المبكر، مشددا على ضرورة اجراء فحص البروستاتا للرجال فوق الخمسين عاما، مبينا أن أكثر من 50% من مرضى سرطان البروستاتا كانت أعمارهم أكثر من 50 عاما، لافتا الى أن هذا النوع من الأمراض السرطانية يحتل المركز الثاني بين الرجال الكويتيين بعد سرطان القولون والمستقيم، حسب مركز الكويت لمكافحة السرطان.



واضاف: حرصت حملة الكويت للتوعية بأمراض السرطان (كان) على تكثيف التوعية بسرطان البروستاتا خلال الحملة التي اطلقتها في نوفمبر الجاري بشراكة مع رابطة المسالك البولية الكويتية ورابطة الأورام الكويتية تحت شعار «بادر بالفحص» وهدفت لتسليط الضوء على توعية فئة الرجال فوق الخمسين عاما في الكويت، مشيرا إلى ان عدد الإصابات بين الرجال الكويتيين يبلغ 69 إصابة، ومؤكدا على اهمية رفع مستوى الوعي بالتعرف على العلامات الأولية للإصابة بالورم، وأهمية عمل فحوصات بسيطة مثل فحص PSA (فحص دم يكشف دلالات الورم ـ إن وجدت) قد تكون سببا في اكتشاف الورم مبكرا، مما يؤدي لسرعة التشخيص والعلاج وارتفاع نسبة الشفاء.