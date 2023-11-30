أبحر رواد معرض الكويت الدولي للكتاب في نسخته الـ 46 في رحلة زمنية بتاريخ البلاد وأعلامها عبر بوابة مشروع ذاكرة الكويت الرقمية الذي أطلق في 30 ديسمبر 2020 ويستهدف حفظ تاريخ الدولة وتراثها المادي والفكري والأدبي من خلال منظومة رقمية.



وتعرف زوار جناح المشروع التابع لمكتبة الكويت الوطنية خلال أيام المعرض على مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات والوثائق التي تناولت تاريخ البلاد في المجالات كافة.



ويرمي المشروع الموسوعي الضخم إلى الحفاظ على تاريخ الكويت ووثائقها وإتاحتها للباحثين والمهتمين لتبقى في ذاكرة الأجيال عبر مختلف الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية.