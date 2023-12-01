تحت شعار «لوطن خال من المخدرات»، نظمت جامعة الكويت ممثلة في إدارة الأمن والسلامة، وبالتعاون مع وزارة الداخلية حملة توعوية للتعريف بمخاطر المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، جاءت من منطلق الإيمان الراسخ بدور جامعة الكويت في خدمة المجتمع، وتماشيا مع سياسات الدولة في إطار التنسيق والتعاون بين الجامعة ووزارة الداخلية وتفعيلا لمبدأ الشراكة المجتمعية.



وتضمنت الحملة معارض توعوية في الكليات الجامعية ومحاضرة شارك فيها خبير المخدرات والمؤثرات العقلية بوزارة الداخلية د.عايد الحميدان، وضابط قسم التوعية بوزارة الداخلية الملازم أول محمد النويشري، ومدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت يوسف الخميس، بحضور القائم بأعمال عميد كلية التربية أ.د.عيسى البلهان والقائم بعمل الأمين العام المساعد لشؤون المرافق محمد السليمان.



وأكد خبير المخدرات والمؤثرات العقلية د.عايد الحميدان أن وزارة الداخلية لطالما حرصت على إيصال رسائل توعوية بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لرفع درجة الوعي لدى الجميع لمحاربة المخدرات مع كيفية التحصين الوقائي منها، آملا أن يتقدم مجلس الأمة بتشريع قانون لحماية المجتمع من آفة المخدرات، تتضمن إجراء فحص دوري للمخدرات والمؤثرات العقلية قبل الزواج.



وأضاف الحميدان ان التحصين الوقائي في مواجهة المخدرات لا يمكن أن يأتي إلا بتعاون كافة مؤسسات الدولة الرسمية، ومنها وزارة الداخلية ومنتسبو الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابي للأسرة والمؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن ضعف الوازع الديني والاعتقاد الخاطئ أن التعاطي يجعل المرء أكثر نضجا، مع مجالسة ومصاحبة أقران السوء يعد من أهم أسباب التعاطي والإدمان.



بدوره، أكد ضابط قسم التوعية بوزارة الداخلية الملازم محمد النويشري، أن وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها في محاربة تلك الطامة الكبرى من خلال تطبيق القانون وفرض العقوبات لحماية المجتمع من آفة المخدرات، لافتا إلى أنه وطبقا للقانون رقم 74 لسنة 1983، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها «أنه لا تقام أي دعوى جنائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للعلاج».



من جانبه، أكد مدير إدارة الأمن والسلامة بجامعة الكويت يوسف الخميس أن الجامعة حريصة على إقامة مثل هذه الحملات التوعوية في مباني كليات الحرم الجامعي من أجل النهوض بالمستوى المعرفي للطلبة، والقيام بمعارض ومحاضرات توعوية للتعريف بآفة المخدرات وأخطارها على كافة فئات المجتمع، موضحا أن التعاون مع وزارة الداخلية حقق مبدأ الشراكة المجتمعية للحفاظ على سلامة مرتادي الحرم الجامعي.



وقال القائم بأعمال عميد كلية التربية أ.د.عيسى البلهان ان جامعة الكويت لطالما لعبت دورا توعويا وتثقيفيا لكافة مرتادي ومنتسبي الجامعة، لافتا إلى أنها مبادرة توعوية من شأنها التعريف بمخاطر المخدرات مع كيفية التصدي لها بكل قوة، وبتعاون وتكاتف مؤسسات المجتمع المدني، والتي تؤكد دور ومسؤولية كافة الجهات المعنية بنشر الوعي لكافة فئات المجتمع وخاصة الشباب والمراهقين مع تفعيل الدور الرقابي للأسرة من خلال نشر الوعي بين أبنائهم.