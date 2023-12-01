شاركت قوة الإطفاء العام، متمثلة في بعض إداراتها، بعدد من المؤتمرات والمعارض المحلية منها مهرجان الطفولة الثامن تحت شعار «أطفالنا استثمارنا» الذي شاركت فيه إدارة العلاقات العامة والإعلام في «القوة» في أرض المعارض بتنظيم من مركز «ضوى اليادة التطوعي» بمشاركة 42 وزارة وجمعية نفع عام.



كما شاركت إدارة الشؤون الصحية في القوة بمؤتمر ومعرض صحة الكويت الثاني عشر الذي يهدف الى التعرف على كيفية تقديم الرعاية الطبية للمرضى وتواجد أكبر المستشفيات العالمية بهدف تقديم الخدمات الصحية المتكاملة. بالإضافة إلى مشاركة إدارة تكنولوجيا المعلومات في القوة بمؤتمر الخليج لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يهتم بتطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقنية المعلومات التي تهدف إلى تطوير الخدمات الإلكترونية والرقمية.



حضر المعارض مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام العميد محمد بدر إبراهيم ومدير إدارة الشؤون الصحية العقيد فايز عبدالعزيز أحمد، ومراقب مراقبة الأمن السيبراني العقيد م.عقيل حبيب حمد، وعدد من قياديي وضباط في قوة الإطفاء العام.