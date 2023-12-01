أعلن أمين عام جامعة الكويت بالإنابة ـ المتحدث الرسمي باسم الجامعة د.فايز الظفيري عن بعض الوظائف الإشرافية الشاغرة (مدير إدارة ـ مراقب ـ رئيس قسم ـ رئيس شعبة) ومن في حكمهم، استنادا إلى قراري مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 ورقم 30 لسنة 2015، وتعميم الأمين العام رقم 142 في 30/11/2023، بشأن ضوابط وشروط وإجراءات اختيار المرشحين للوظائف الإشرافية، وذكر الظفيري أنه سيتم نشر المرحلة الأولى منها للوظائف الشاغرة للمستوى الإشرافي (مدير إدارة ـ مراقب) ومن في حكمهم من 3/12/2023 وحتى نهاية 9/12/2023، على أن يتم استكمال نشر الإعلان لبقية المناصب الإشرافية للمستوى الإشرافي (رئيس قسم ـ رئيس شعبة) ومن في حكمهم من 25/12/2023 وحتى نهاية 31/12/2023، وذلك حرصا على تنظيم عملية سد الشواغر في المناصب الإشرافية، من خلال سلسلة إجراءات بعد الانتهاء من الفترة المحددة للإعلان، والتي تبدأ بتقديم الطلبات إلى إدارة الموارد البشرية لفترة محددة، وتعقبها مرحلة التأكد من مطابقة الشروط عن طريق إدارة التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية، وإدارة الموارد البشرية، ومن ثم يتم إرسال كشوف بالأسماء المستوفاة والمطابقة للشروط إلى مراكز العمل لتشكيل لجان المقابلات والاختيار، تمهيدا لعرض المرشحين على لجنة شؤون الموظفين وإصدار قرارات الندب للوظائف الإشرافية.



وأضاف الظفيري أنه على الراغبين في التقدم لشغل إحدى هذه الوظائف الإشرافية الشاغرة الدخول على نظام الموارد البشرية ثم الضغط على الوظائف الإشرافية بجامعة الكويت.



هذا وتقدم الظفيري بالشكر للإدارات الجامعية المعنية بالعمل على الإعلان قبل نشره وهي: إدارة الموارد البشرية ـ إدارة التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية ـ مركز نظم المعلومات.