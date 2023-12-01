لم يغفل القائمون والمشاركون في معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ 46 عن توفير مساحات تثقيفية مخصصة للأطفال سعيا منهم لترغيبهم في القراءة والمطالعة عوضا عن انغماسهم في العالم الرقمي.



ونوعت دور النشر المشاركة في المعرض المقام برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ويستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل، في محتواها من الكتب التعليمية والتثقيفية إلى جانب التفاعلية المدعمة بالتكنولوجيا.



وتشارك مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمبرة التطوعية البيئية و«كونا» وغيرها من المؤسسات وجمعيات النفع العام المحلية بالمطبوعات الموجهة للطفل بغية المساهمة في إعداد جيل مثقف.