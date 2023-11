أظهرت دراسة حديثة أن الذين ولدوا في عقد التسعينيات من القرن العشرين، يمتلكون صحة نفسية أسوأ من أي جيل سابق، ولا يتعافون مع تقدمهم في السن.



ووجد الباحثون في جامعة سيدني بأستراليا، أن هناك تدهورا ملحوظا في الصحة العقلية لكل جيل متعاقب منذ الخمسينيات.



وتشير النتائج إلى أن تحديات الصحة العقلية لا تؤثر فقط على الأجيال الشابة بشكل أكثر خطورة، لكنها تؤثر على كل جيل يقترب ببطء من الشيخوخة، وفقا للدراسة التي نشرت في Proceedings of the National Academy of Sciences.



واستخدم الباحثون من جامعة سيدني دراسات استقصائية لتتبع الصحة العقلية لنحو 30 ألف شخص بالغ على مدار عقد من الزمن. ووجدوا أن الجيل الأصغر لم يكن الأسوأ فحسب، بل أظهرت مشاكلهم العاطفية علامات قليلة على التحسن على مدار الدراسة، على عكس الأجيال الأكبر سنا.



وقال الباحثون إن وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت المشاركين يشعرون كأنهم ليسوا جيدين بما فيه الكفاية هي المسؤولة في المقام الأول عن هذا.