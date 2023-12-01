السفير المصري: الانتخابات فرصة لإظهار وعي الشعب بما يجري في المنطقة



أسامة أبوالسعود



أكملت السفارة المصرية بالكويت استعداداتها لاستقبال جموع الناخبين لاختيار رئيس مصر القادم وذلك بأرض المعارض بمنطقة مشرف صالة 4B.



وتعد الجالية المصرية في الكويت من انشط الجاليات المصرية في الخارج في المشاركة الانتخابية حيث يقيم في الكويت 467 ألف مصري بالكويت يحملون تصاريح عمل من إجمالي تعداد الجالية 671 ألف مواطن، بمن فيهم الالتحاق بعائل. وشهدت مختلف الاستحقاقات الانتخابية السابقة توافد عشرات الآلاف من ابناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم وهو ما يتوقعه مراقبون خلال الانتخابات الحالية نظرا لما تشهده الكويت من اجواء ربيعية وطقس معتدل خلال عطلة نهاية الأسبوع التي ستجرى خلالها الانتخابات.



ويتوقع ان تشهد بدء عملية الاقتراع في الساعة الـ9 صباحا توافد اعداد من الناخبين فيما تشهد فترة ما بعد صلاة الجمعة ازدحاما من الناخبين للإدلاء بأصواتهم حتى نهاية اليوم الانتخابي واغلاق باب الاقتراع في الساعة الـ9 مساء.



وحض السفير المصري اسامة شلتوت أبناء الجالية على ممارسة حقهم الدستوري خلال الانتخابات الحالية لانتخاب رئيس مصر القادم.



وأوضح ان ممارسة المصريين لحقهم الدستوري بالتصويت خلال الانتخابات الرئاسية من شأنه أن يبعث رسالة إلى العالم بشأن الدور المحوري الذي تلعبه الجاليات المصرية في الخارج في رسم مستقبل وطنها، خاصة ان المنطقة العربية تمر بظروف بالغة الدقة تتطلب تكاتفا بيننا سواء كدول أو كشعوب.



وشدد على ان الانتخابات الرئاسية تعد فرصة لإظهار وعي الشعب المصري بما يجري بالمنطقة من خلال مشاركة واسعة النطاق في الانتخابات المصرية لاختيار المرشح الأمثل لقيادة الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة والتي تشهد تحديات كبيرة.



وعن التسهيلات المقدمة للمشاركين، أكد السفير المصري ان اختيار المقر الانتخابي المؤقت في صالة 4B بأرض المعارض كان المعيار الأول له هو العمل على راحة الناخبين، حيث توجد مساحة كافية لاستيعاب الناخبين مما يساهم في تيسير عملية الانتخاب وعدم طول مدة انتظار الناخب.



ولفت في الوقت ذاته إلى انه سيتم منح الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن داخل اللجنة دون انتظار للدور، كما أشار إلى التنسيق مع الهلال الأحمر الكويتي لتوفير متطوعين لتقديم المساعدة لكبار السن وذوي الهمم.



وأشاد السفير المصري بعمق علاقات بين مصر والكويت، والعلاقات المتميزة التي تجمع القيادات السياسية بالبلدين الشقيقين، وهي الأمور التي يسرت عملية التنسيق بشكل كبير مع وزارتي الخارجية والداخلية، مثمنا في هذا الإطار ما تقدمه السلطات الكويتية من تعاون وتنسيق في هذا الشأن.



وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي انطلاق غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام 2،1، 3 ديسمبر 2023، حيث يتم الرد على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأضافت وزيرة الهجرة أن الانتخابات تستمر على مدار هذه الأيام في التوقيتات من 9 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة، وتنعقد اللجان الانتخابية بمقار السفارات والقنصليات المصرية حول العالم. وتابعت الوزيرة أنه تم تخصيص رقمين للتواصل مع غرفة عمليات وزارة الهجرة للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، حيث يمكن التواصل على الرقم:0220543411 أو على الرقم: 0220543415



وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت ضوابط الانتخاب للمصريين بالخارج، حيث يشترط القانون وجود جواز السفر المصري، على أن يكون ساريا، أو بطاقة الرقم القومي، سواء كانت سارية أو غير سارية، وأن يكون الناخب مسجلا بقواعد بيانات الناخبين. وأضافت السفيرة سها جندي أنه بموجب قانون الانتخابات، فكل مصري بلغ 18 عاما قبل إغلاق دعوة الناخبين، يحق له المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، واختيار من يمثله لقيادة الوطن، في السنوات المقبلة، ويمكن التأكد من وجود الأسماء في قواعد بيانات الناخبين من عدمه، بإدخال الرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر الرابط: https://www.elections.eg/inquiry‏



وأكدت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج جزء مهم من صناعة القرار في مصر، وصوتهم مهم، ولذلك حريصون على أن يشاركوا بفاعلية، للحفاظ على مكتسباتهم الدستورية، حيث منحهم الدستور المصري حق التصويت، ولذلك فمن المهم أن يمارسوا هذا الحق الدستوري.