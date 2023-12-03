يشارك وفد رسمي من ديوان المحاسبة برئاسة وكيل الديوان يوسف المزروعي في الاجتماع الـ 67 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي)، والذي سيعقد في الرياض ـ المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 6 الى 7 الجاري.



ويضم وفد الديوان في عضويته كلا من الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالإنابة د.سعود الزمانان، ومدير إدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة غيداء السابج، بالإضافة إلى مراقب في إدارة الرقابة على الشركات أماني المباركي، وإداري مساعد رئيسي في الإدارة العامة لمكتب الرئيس سلطان المزيعل.



وأكدت مدير إدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة بديوان المحاسبة غيداء السابج أن الاجتماع سيناقش تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن نشاطه ونشاط المجلس منذ الاجتماع السادس والستين، وتقرير الأمانة العامة عن نشاطها منذ الاجتماع السادس والستين للمجلس التنفيذي، بالإضافة الى النظر في تقارير الاجتماعات الدورية بين رئاسة المنظمة والأمانة العامة المخصصة لمتابعة نشاط المنظمة، كما سيتناول الاجتماع تقارير الاجتماعات الدورية بين رئاسة المنظمة والأمانة العامة المخصصة لمتابعة نشاط المنظمة، والنظر في مقترح تعديل وثيقة «قواعد وضوابط العمل بين رئاسة المنظمة والأمانة العامة ونظام متابعة الأنشطة».



وأشارت السابج إلى أنه سيتم مناقشة تقريري لجنة تنمية القدرات المؤسسية للمنظمة في اجتماعيها الثاني والعشرين والثالث والعشرين، والنظر في تقرير لجنة المعايير المهنية والرقابية للمنظمة في اجتماعها الثاني والعشرين وتقرير لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة للمنظمة في اجتماعها التاسع وتقارير لجنة الرقابة على تكنولوجيا المعلومات للمنظمة حول اجتماعيها الثاني والثالث والملتقى السنوي الأول، بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة الفرعية للمخطط الاستراتيجي للمنظمة في اجتماعها العشرين.