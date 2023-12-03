الحساوي: إنشاء المستشفى الميداني جاء نتيجة تضرر القطاع الصحي الفلسطيني وازدياد عدد الجرحى والمرضى



أكد نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر الكويتي أنور الحساوي أن اتفاق إنشاء المستشفى الميداني في قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري يعد مساهمة في تلبية الاحتياجات الطبية الملحة للأشقاء الفلسطينيين.



جاء ذلك في تصريح أدلى به الحساوي لـ «كونا» عقب توقيع اتفاقية إقامة مستشفى ميداني في قطاع غزة بمقر الهلال الأحمر المصري بالقاهرة.



وقال الحساوي: إن فكرة إنشاء المستشفى الميداني في غزة جاءت نتيجة تضرر القطاع الصحي الفلسطيني بسبب استمرار العمليات العسكرية ضد المرافق والمستشفيات الفلسطينية وازدياد عدد الجرحى والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية في ظل تناقص عدد المستشفيات العاملة في القطاع.



وأضاف أن المستشفى الميداني سيقام داخل غزة بالقرب من مستشفى الأمل على مساحة 750 مترا بسعة استيعابية 35 سريرا، مبينا أن الهلال الاحمر الكويتي سيكون على تواصل مستمر مع نظيره المصري لحين تجهيز المستشفى بجميع المعدات الطبية اللازمة ليستطيع تقديم خدماته الطبية للإخوة الفلسطينيين.



وأشار إلى أن الهلال الاحمر المصري والحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر ستكون لهما القدرة على تجهيز وإدارة المستشفى بحكم أن الهلال الاحمر المصري هو الأقرب لهم مكانيا.



وأشاد الحساوي بالدور والجهد الإنساني الذي يقوم به الهلال الأحمر المصري منذ بدء العدوان على قطاع غزة والتعاون البناء مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي قائلا «لولا هذا الجهد لما استطعنا أن نقوم بدورنا كجمعية الهلال الأحمر الكويتي في تقديم المساعدات الانسانية».



وأشار إلى إرسال الكويت مساعدات زادت على 1300 طن عبر 31 طائرة من الجسر الجوي الاغاثي لقطاع غزة، بالإضافة إلى ما تم تسييره من مساعدات تنوعت بين الطبية والغذائية والمعيشية وغيرها من المساعدات التي وصلت إلى مطار العريش من دول أخرى وقيام الهلال الاحمر المصري بجهوده لإيصالها إلى غزة.



من جانبه، أشاد المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري د.رامي الناظر في تصريح مماثل لـ«كونا» بالتعاون البناء مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، قائلا إن هذا التعاون لم يقتصر على إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة والتي بلغت 1300 طن وشملت مواد اغاثية ومستلزمات طبية ومعيشية.



وأضاف د.الناظر أن التعاون والتنسيق بين جمعيتي الهلال الأحمر الكويتي والمصري مستمر على مدار الساعة من خلال بحث الملف الصحي وإنشاء مستشفى ميداني داخل غزة بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.



وأوضح أن المستشفى الميداني سيكون بقوة 35 سريرا تشمل ثمانية أسرة في الاستقبال، إضافة إلى عيادات للفحص وغرف اقامة للمرضى وغرفتين للعمليات الجراحية وصيدلية.



وتوقع أن يخدم المستشفى الميداني 38 مصابا داخليا، إضافة إلى العيادات التي ستخدم 200 مريض في اليوم، كما سيتم فيها إجراء العديد من العمليات الجراحية خلال اليوم الواحد.



وبين أن المستشفى سيبدأ العمل به بعد تجهيزه فور توقف إطلاق النار واستقرار الأمور، مشيرا إلى وجود قوافل طبية تابعة للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر للمساهمة في تلبية الاحتياجات الطبية للأشقاء في غزة.



ولفت الناظر إلى النقص الشديد الذي تعاني منه المنشآت الصحية في غزة سواء في عدد الأسرة أو المستلزمات الطبية مبينا أن عدد المستشفيات العاملة تناقص من 35 مستشفى إلى 11 مستشفى فقط نتيجة العدوان الاسرائيلي.



وأضاف أن عدد الأسرة تناقص من 3000 سرير إلى 1000 سرير فقط، مشيرا إلى أن كل هذه الأمور وضعت المنظومة الصحية في غزة تحت ضغط شديد لتلبية احتياجات الفلسطينيين سواء المرضى او المصابين الذين يحتاجون إلى فحوصات طبية أو عمليات جراحية.



وأكد استمرار الهلال الأحمر المصري في بذل جهوده على مدار الساعة مع جميع العاملين والفاعلين في العمل الإنساني في استقبال المساعدات الإنسانية الخاصة بالنواحي الصحية سواء المستلزمات الطبية أو سيارات الإسعاف أو حتى الأدوات اللازمة داخل غرف العمليات وتسهيل تسليمها للطرف الآخر.



ووقع الهلال الاحمر الكويتي مع نظيره المصري في وقت سابق من اليوم اتفاقية لإنشاء مستشفى ميداني في قطاع غزة بتكلفة تزيد على مليوني دولار من أجل تقديم الرعاية الطبية والصحية العاجلة للمصابين والمرضى من أبناء القطاع.