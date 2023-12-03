عاد إلى البلاد فريق النادي البحري الرياضي الكويتي للغوص الحر بعد مشاركته المتميزة في البطولة الدولية للغوص الحر التي أقيمت في مدينة دهب المصرية خلال الفترة من 23 إلى 29 نوفمبر تحت رعاية الاتحاد الدولي للغوص، واستطاع من خلالها أبطال الفريق تحقيق العديد من الأرقام الوطنية، حيث تقاسم البطلان حسن الشراح ويعقوب بن جبل تحقيق رقم وطني في فئة سحب الحبل - FIM بعمق 90 مترا فيما حقق بن جبل رقما وطنيا جديدا في فئة المونو (الزعانف الأحادية CWT) بعمق 82 مترا، وفي فئة الزعانف المزدوجة CWT- BF بعمق 85 مترا واستطاع تحقيق فضية المركز الثاني في البطولة على مستوى الترتيب العام، وكان للاعبة الفريق البطلة زينب الوزان حضورها القوي رقم مشاركتها الأولى، حيث استطاعت تحقيق رقم وطني نسائي جديد في فئة سحب الحبل - FIM بعمق 45 مترا وفي فئة الزعانف المزدوجة CWT- BF بعمق 40 مترا وتحقيق المركز الخامس على مستوى الترتيب العام للنساء.



وأشاد رئيس الوفد فهد القصير بالنتائج المشرفة التي حققها أبطال الكويت وسط مشاركة دولية واسعة، ومن خلال 46 لاعبا ولاعبة مثلوا 26 دولة، مضيفا أن البطولة شهدت تنافسا ساخنا وتنظيما متميزا، وإن حضور ومشاركة الكويت كان لها انعكاسها الإيجابي على مستوى الاتحاد الدولي والمنتخبات وبالارتقاء بسمعة وقدرات لاعبي الكويت.