عبدالعزيز الفضلي



استبعدت وزارة التربية عددا كبيرا من تخصصات الوظائف الاشرافية التعليمية للعام الدراسي الحالي في مختلف المراحل الدراسية، وذلك لوجود اكتفاء بهذه الوظائف، ومن ابرزها مدير ومدير مساعد للمرحلة الابتدائية للبنين والبنات، وهي حالة نادرة ان يتم عدم الحاجة لهذين المنصبين في المرحلتين، كما تم استبعاد مديرة مساعدة ومشرفة فنية لمرحلة رياض الاطفال، كما استبعدت «التربية» وظيفة رئيس قسم للتربية البدنية والفنية في المرحلة الابتدائية «ذكور» والمرحلة المتوسطة «ذكور»، اضافة الى الدراسات العملية والحاسب الآلى لنفس المرحلة.



وفي المرحلة المتوسطة للبنات تم استبعاد رئيس قسم لمواد: التربية الاسلامية واللغة العربية واللغة الانجليزية والحاسب الآلي والرياضيات والعلوم والاجتماعيات والتربية الفنية والاقتصاد المنزلي.



أما المرحلة الثانوية (بنين)، فقد استبعدت التربية وظيفة رئيس قسم للتربية الاسلامية والاجتماعيات بجميع فروعها والتربية البدنية. وكذلك في المرحلة الثانوية (بنات) تم استبعاد رئيس قسم لمواد: الحاسب الآلي واللغة العربية والعلوم بجميع فروعها والتربية الفنية والاقتصاد المنزلي، اما التوجيه الفني فتم استبعاد المواد في مرحلة رياض الأطفال، إلى العلوم المرحلة الابتدائية ـ المتوسطة (إناث)، والتربية الفنية (ذكور ـ إناث)، والاجتماعيات (الابتدائية ـ ذكور)، والاجتماعيات جميع المراحل (إناث)، والاجتماعيات (تاريخ ـ علم نفس ـ اجتماع) المرحلتين المتوسطة والثانوية (ذكور)، والتربية البدنية بنين جميع المراحل (ذكور)، والاقتصاد المنزلي، والدراسات التجارية، والمكتبات.



من جانب آخر، تنطلق اليوم الاحد الاختبارات الشفوية لطلبة المرحلة المتوسطة في التعليم الديني للفترة الدراسية الاولى للعام الدراسي 2023/ 2024 م وتستمر حتى الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري.



ودعا مدير ادارة التعليم الديني انور العبدالغفور جميع الطلبة الالتزام بالزي المدرسي وإحضار الاثبات الشخصي وفي حالة غياب الطالب بدون عذر يحسب صفر في المجال الدراسي، راجيا احضار العذر الطبي في اليوم التالي حتى يكون الغياب بعذر مقبول.