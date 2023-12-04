عاطف رمضان



علمت «الأنباء» أن لجنة تسكين الوظائف الإشرافية في وزارة الإعلام ستجري مقابلات شخصية للمتقدمين لشغل وظائف مراقبين في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات خلال الأسبوع الجاري، وذلك وفقا للمواعيد التالية:



٭ مراقبة صيانة الأجهزة والمعدات الساعة 12:30 ظهرا في إدارة المطبعة الحكومية اليوم الاثنين 4 ديسمبر.



٭ مراقبة الدعم الإداري الساعة 12:30 ظهر غد الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات.



٭ مراقبة الشؤون الفنية الساعة 12:30 ظهر الاربعاء 6 الجاري بإدارة المطبعة الحكومية.



٭ مراقبة التنفيذ الساعة 12:30 ظهر الخميس 7 ديسمبر بإدارة المطبعة الحكومية.



٭ مراقبة الشؤون الفنية الساعة 12:30 ظهر الأحد 10 ديسمبر بإدارة جريدة «كويت اليوم».



٭ مراقبة مطبوعات وارد المطار والبريد الساعة 12:30 ظهر الاثنين 11 ديسمبر بإدارة المطبوعات والنشر.



وقالت المصادر إن مراقبة الرصد الإلكتروني أجرت المقابلات امس الاحد الساعة 12:30 ظهرا بإدارة النشر الإلكتروني، لافتة الى أن مكان إجراء المقابلات في قاعة نظم المعلومات بجانب مسرح حمد الرومي بمبنى الإذاعة.