نظمت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أمس حلقة نقاشية بعنوان «إزالة الكربون من أجل مستقبل طاقة مستدامة»، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثامن لأبحاث وتطوير الطاقة في مركز المؤتمرات بجامعة الكويت.



واستهدفت الحلقة مناقشة التحديات التي تواجه استدامة الطاقة على المستويين الوطني والدولي والإجراءات والتدابير المقترحة للتقليل من الانبعاثات الكربونية في الكويت لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، والذي أعلنت عنه الكويت في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي COP27 في شرم الشيخ 2022.



وشارك في الحلقة النقاشية ممثلون من الجهات ذات العلاقة من مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بالإضافة إلى معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت.



وتطرقت إلى الجهود التي تبذلها تلك الجهات والاستراتيجيات التي تضمن تحقيق هذه الأهداف.



يذكر أن سلسلة إمدادات الطاقة العالمية تشهد تحولا كبيرا ومتسارعا بعد اعتماد اتفاق باريس في عام 2015 من قبل 198 دولة، للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين، فيما سيحتاج التحول إلى أنظمة طاقة نظيفة ومنخفضة الكربون إلى الاعتماد على جميع التقنيات والمسارات المنخفضة الانبعاثات.