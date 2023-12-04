أعلن مستشفى «طيبة» عن تعاون بناء ومثمر مع كلية العمارة في جامعة الكويت لإطلاق مسابقة موجهة لطلاب السنة الثالثة في قسم العمارة الداخلية، حيث تستهدف المسابقة إعادة تصميم بعض العيادات التخصصية في مستشفى طيبة باستخدام حلول مبتكرة وأساليب إبداعية تؤدي إلى تحسين تجربة المرضى والطاقم الطبي.



يذكر أن التحدي الذي يواجه الطلاب في هذه المسابقة هو كيفية الوصول إلى تصميم عملي مدروس يراعي المتطلبات والمعايير العالمية لتصميم المستشفيات والعيادات الطبية ويعطي الراحة القصوى للمريض، حيث إن بيئة العلاج جزء لا يتجزأ من رحلة الشفاء، خاصة أن التصميم الداخلي للمستشفيات يختلف بشكل كبير عن المباني التقليدية من ناحية اختيار الألوان والخامات ومواد التشطيب والإضاءات وسبل التهوية، كما أن طبيعة المستشفيات الصحية تتطلب شروط ومواصفات ومقاييس يفترض اتباعها بدقة بالإضافة إلى السعي لمنح المريض الراحة النفسية والذهنية والهدوء والأمل بسرعة الشفاء.



وقال عضو هيئة التدريس في كلية العمارة د.حمد القبندي: إننا سعداء بالتعاون مع مستشفى طيبة والذي يمنح طلاب قسم العمارة الداخلية التحدي وهو مشروع من أرض الواقع، وفي كثير من الأحيان، تكون زيارة المرضى للمستشفى مرتبطة بالقلق أو التعب الجسدي، وعليه فإن التصميم الداخلي للمستشفى لا يقتصر على تحقيق جمال التصميم وعملية الاستخدام فحسب، بل يجب أن يتم المشروع بطريقة تتيح للمرضى الشعور بالراحة وتعينهم على الشفاء بشكل أسرع.



وتأتي المسابقة ضمن توجه مستشفى طيبة الاستراتيجي لدعم التفاعل المجتمعي وتشجيع المواهب الشابة على الإبداع والابتكار.



بدورها، أعربت المدير الطبي في مستشفى طيبة د.نبيلة عبداللا عن امتنانها لجهود الطلبة وهيئة التدريس في كلية العمارة للعمل على هذا المشروع الذي يأتي ضمن جهود مستشفى طيبة لإنشاء بيئة شفائية.



وأوضحت أن البيئة الشفائية تختلف عن البيئة العلاجية، من خلال إدخالها البعد النفسي وكفاءة التصميم الداخلي في عملية علاج المرضى وراحتهم النفسية، وان التعاون القيم يهدف إلى تحقيق منفعة متبادلة لكل من مستشفى طيبة وطلبة كلية العمارة عبر التركيز على مشروع واقعي وملموس وتطوير حلول مبتكرة وفعالة.



جدير بالذكر أن طلاب العمارة الداخلية قد عرضوا تصاميمهم النهائية في مستشفى طيبة وقدموا شرحا وافيا عن كل تصميم وأهدافه، حيث شارك أعضاء هيئة التدريس في كلية العمارة والمسؤولين التنفيذيين في مستشفى طيبة في تقييم كافة التصاميم لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.



وتم اختيار الطالبة حوراء عبدالله في المركز الأول، وتم تكريم الطلاب الفائزين ومنحهم شهادات وهدايا شكر وتقدير نظير جهودهم وتصاميمهم الإبداعية.