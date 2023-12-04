عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان



أعرب مدير فريق الكرة بنادي برقان حصين السبيعي عن سعادته بالفوز الرائع على السالمية 2-0 وبلوغ الدور ربع النهائي لكأس سمو ولي العهد لملاقاة التضامن يوم 27 الجاري.



وقال السبيعي، في حديث خاص مع «الأنباء»، ان مثل هذه المسابقات التي تقام بنظام خروج المغلوب لا تخضع لأي مقاييس، لذلك حققنا الفوز على حساب «السماوي» الذي كان يعيش ظروفا إيجابية قبل اللقاء على العكس تماما من وضع فريقنا «الذهبي».



وبين أن الإدارة عقدت اجتماعا موسعا مع اللاعبين قبل المباراة وقمنا بتحفيزهم لتقديم أفضل ما لديهم، وهذا ما حصل في المباراة بعد أن قدمنا مباراة مثالية دفاعيا وهجوميا، حيث خرجنا بشباك نظيفة «كلين شيت» وسجلنا هدفين.



وأشاد السبيعي بجهود الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد دهيليس ومساعده بدر العنزي في التحضير للمباراة، وتطبيق اللاعبين جميع التعليمات بحذافيرها، وهو ما كان أحد أسباب الفوز.



وأوضح أن التغيير على صعيد المحترفين الأجانب لايزال مؤجلا ولم يتم التطرق له حاليا، إذ لدينا 3 مباريات قبل فتح باب الانتقالات الشتوية وأمامنا وقت كاف للتقييم ومراجعة الحسابات.



من جانبه، قال مدرب السالمية د.محمد المشعان إن فريقه قدم أسوأ مباراة له منذ انطلاق الموسم، فهي سيئة في كل شيء ولا يوجد فيها أمر يذكر، حتى ان جميع التمريرات كانت مقطوعة، لذلك لا يمكن تذكر أي أمر إيجابي.



وبين أنه يتحمل أكبر قدر من المسؤولية، «لكن أعد أن أغير ما حصل»، لافتا الى أن السماوي يقدم مستويات جيدة في الدوري لكن لا يمكن فصلها عن الكأس، متوجها بالتهنئة للمنافس الذي استحق الفوز بجدارة.



وأكد المشعان أن مباراة برقان هي الوحيدة التي فضل أن يدخل قبلها معسكرا مغلقا «لأنني كنت أخشى من الأمور الذهنية وليس الفنية لأن لاعبي السماوي فنيا بالنسبة لي هم الأفضل في الدوري، لكن ذهنيا كنا نحتاج تحضيرا أكبر، وهو أيضا ضمن مسؤولياتي»، مشيرا إلى أن السماوي خسر البطولة بعد أن كان يعتقد أنه سيكون منافسا فيها والآن علينا التحضير للمباريات المقبلة.