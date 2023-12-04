أطلق البنك الأهلي الكويتي عرضا خاصا للمتقاعدين بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بهدف تعزيز تجربة العملاء من المتقاعدين لديه، وتوفير مميزات حصرية تتناسب مع احتياجاتهم.



وبموجب هذا العرض الخاص، سيحصل المتقاعدون من عملاء البنك على مجموعة من العروض والمزايا الحصرية، بما يشمل أسعار فائدة خاصة على الودائع الثابتة وهي فرصة للمتقاعدين لتحقيق عوائد تنافسية على استثماراتهم، ما يضمن دعم مدخراتهم بشكل فعال لأهدافهم المالية في مرحلة التقاعد، وبطاقة بلاتينية مسبقة الدفع مجانية، وصندوق أمانات مجاني، بالإضافة إلى كشف حساب مجاني يتيح لهم تتبع معاملاتهم بسهولة.



ويحصل المتقاعدون أيضا على إعفاء من رسوم السحب النقدي وصرف الشيكات من الفروع، وقرض تمويل طبي من دون فائدة بالتعاون مع مجموعة واسعة من العيادات الطبية يشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية دون القلق من تكاليف الفائدة العالية، فضلا عن عروض خاصة على تمويل السيارات.



وفي هذا الصدد، قالت جهير معرفي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي، إننا سعداء بتقديم هذا العرض الخاص للمتقاعدين بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ونحن نلتزم بتقديم حلول مصرفية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائنا من جميع الفئات، ويعبر هذا العرض عن التزامنا بدعم المتقاعدين وتعزيز رفاهيتهم المالية، ونرى أن هذه الفوائد والميزات الحصرية ستسهم بشكل كبير في إرضائهم وتسهيل الخدمات المصرفية التي نقدمها لهم.



ويستمر «الأهلي» بتقديم حلول مصرفية مبتكرة تمكن الأفراد من تحقيق تطلعاتهم المالية، ويبقى ملتزما من خلال التعاون الإستراتيجي مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير منتجاته وخدماته وحلوله المصرفية باستمرار لخدمة عملائه وفق أعلى معايير التميز والشفافية.