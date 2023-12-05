أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية عن مشاركتها في الدورة السابعة عشرة من منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، والذي تم افتتاحه الأحد الماضي في العاصمة القطرية الدوحة تحت شعار: «توظيف الكيمياء لتحقيق التحول المؤثر»، وتستمر أعماله حتى 6 ديسمبر الجاري.



وفي هذا السياق، قالت الرئيس التنفيذي للشركة م.نادية الحجي إن انعقاد المؤتمر السابع عشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات يعكس نجاح الاتحاد في تحقيق أهدافه، وعبرت عن فخرها بهذا الإنجاز كون شركة صناعة الكيماويات البترولية أحد مؤسسي الاتحاد، وترى فيه عنصر قوة لمصنعي البتروكيماويات في الخليج ومحطة مهمة للتنسيق والتعاون في العديد من المجالات التي تهم المصنعين والعملاء وأصحاب العلاقة.



وأكدت الحجي حرص الشركة على التواجد الفاعل في هذا الحدث المهم، مشيرة إلى مشاركة وفد الشركة في الحلقات النقاشية وورش العمل، والاهتمام بالتواصل مع الحضور لتبادل المعلومات والخبرات، وتقديم رؤية الشركة في صناعة البتروكيماويات واستعراض مشاريعها التنموية وإستراتيجيتها.



وأشارت إلى أن المنتدى يناقش مجموعة من القضايا التي تهم القطاع، بما فيها تحقيق التوازن بين خلق القيمة ومكافحة التغير المناخي ورؤية الصناعة الكيماوية لفرص التوسع في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة، ويشكل فرصة للتواصل مع رواد قطاع الكيماويات والبتروكيماويات وصناع القرار للاطلاع على أهم المستجدات في هذا القطاع.