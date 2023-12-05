ثمّن رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر عاليا رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للحركة الأولمبية الرياضية في البلاد، بما يمكنها من تحقيق العديد من الإنجازات.



جاء ذلك في تصريح عقب اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية الكويتية مساء أول من أمس، مضيفا أن اللجنة الأولمبية حققت في فترة ولايته الأولى «الكثير من الانتصارات الرياضية على كل المستويات» أهمها الفوز بالعديد من الميداليات في دورات الألعاب الأولمبية في اليابان والألعاب الآسيوية بالصين والألعاب العربية في الجزائر والألعاب الإسلامية في تركيا.



وذكر الناصر أن اللجنة طورت عددا من لوائحها وأهمها تعديل النظام الأساسي ليتوافق مع الميثاق الأولمبي وأقرت لائحة الأخلاق واعتماد لائحة موحدة لتنظيم عمل اللجان التابعة وتطوير شعار اللجنة وهويتها، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع العديد من اللجان الأولمبية حول العالم.



واكد أن اللجنة أولت اهتماما كبيرا برياضة المرأة ودعم مشاركتها الرياضية داخل الكويت وخارجها، كما تم إقرار التأمين الطبي للرياضيين الكويتيين وتسهيل علاجهم بالخارج في أكاديمية إسباير القطرية وغيرها من الأمور الداعمة لهم.



وكانت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية زكت مجلس إدارة جديد للسنوات (2023 - 2027) برئاسة الشيخ فهد الناصر، وذلك في الانتخابات التي جرت أول من أمس بمقر اللجنة في مركز شباب مدينة جابر الأحمد وسط حضور كثيف من أعضائها ممثلي الاتحادات والأندية الرياضية المتخصصة.



وزكت الجمعية أيضا الشيخ مبارك فيصل النواف لمنصب نائب الرئيس وحسين المسلم لمنصب أمين السر إضافة إلى 6 أعضاء باللجنة هم: الشيخ جابر ثامر الأحمد وعلي المري ونائل العوضي ومساعد العجيل وغازي الجريوي وعلي الدبوس. وقررت الجمعية العمومية اختيار فاطمة حيات رئيسة للجنة المرأة التابعة للجنة الأولمبية، وعضوية الشيخة بيبي سالم الصباح ورابعة الهاجري.