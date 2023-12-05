المحرر البرلماني



تناقش اللجنة المالية البرلمانية غدا المشروع بقانون الخاص بالمنطقة الاقتصادية الشمالية بعدما وافق المجلس على استعجاله وتقديم تقرير بشأنه، وفقا للخارطة التشريعية المتفق عليها، ليدرج على جدول أعمال جلسة 12 الجاري لبحثه والتصويت عليه بالمداولة الأولى بشكل مبدئي.

مصدر نيابي قال لـ «الأنباء»، إن التقرير الخاص بالمنطقة الشمالية الذي ستعده اللجنة المالية سيتضمن الهدف من المشروع، وهو إنشاء منطقة اقتصادية حرة شمال الكويت، يتم تحديد أبعادها الجغرافية بقانون، وتوفر مدخولا اقتصاديا جديدا وتعطي غطاء أمنيا للدولة، وذلك بسبب موقعها الجغرافي، بالإضافة إلى أنها تخلق فرص عمل جديدة للشباب في حدود 220 ألف وظيفة.

وزاد المصدر بالقول إنه من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي بسبب هذا المشروع بمقدار 5 ـ 7 مليارات دينار سنويا، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجية عمل العامل بين 22 ـ 33 ألف دينار وتمثل زيادة بنسبة 40 ـ 50%، علاوة على جذب المستثمر الأجنبي من خلال الاستثمار محليا.

وأوضح المصدر أن التقرير سيتضمن شرحا عن المنطقة الاقتصادية الشمالية ومحتواها وهي مدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير، مشيرا إلى ان المشروع عرض للمرة الأولى في 2018 عندما تبنى فكرته الشيخ ناصر صباح الأحمد، رحمه الله.