عبدالعزيز الفضلي



ترأست وكيل وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان اجتماعا مع الوكلاء المساعدين في وزارة التربية.



وتم خلاله مناقشة خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل مع دراسة كل الاحتياجات للوقوف على تجهيزها حرصا على تذليل كل الصعوبات، للارتقاء بالعملية التعليمية بمختلف مكوناتها ومتابعة متطلبات الميدان التربوي وتسهيلها بالتنسيق مع كل قطاعات الوزارة المختلفة وفق خطة زمنية مدروسة، كما ناقش الاجتماع الخطة التشغيلية لافتتاح المدارس الجديدة ودراسة احتياجاتها من الوظائف الإدارية والتعليمية، بالإضافة الى متابعة العقود الخاصة المشغلة للمدارس الجديدة.



حضر الاجتماع الوكيل المساعد للتعليم العام بالتكليف حصة المطوع والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف د.سلمان اللافي، والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة بالتكليف مريم العنزي، والوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط بالتكليف م.محمد الخالدي، والوكيل المساعد للشؤون القانونية بالتكليف أمينة الجابر، والوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالتكليف فيصل الجطيلي، ومراقب الامتحانات وشؤون الطلبة سلطان المشعل.