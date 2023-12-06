بيروت - عامر زين الدين



دان المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز برئاسة شيخ العقل د.سامي أبي المنى، «استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل وارتكابه المجازر بحق المدنيين من الاطفال والنساء والشيوخ، اضافة الى التهجير القسري والممنهج لسكان غزة، داعيا، الدول المؤثرة الى مضاعفة جهودها، من اجل إحقاق وقف دائم لاطلاق النار، وردع إسرائيل عن الاستمرار بمخططاتها العدوانية والتهجيرية التي تهدد الأمن القومي وتضع المنطقة بأكملها على فوهة بركان وشفا حرب شاملة».



وندد المجلس في بيان عقب اجتماع له في دار الطائفة، «بالانتهاكات الاسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان، التي تستهدف القرى الآمنة والمدنيين وسقوط ضحايا وأبرياء، وعدم اعتبارها لوجود القوات الدولية لحفظ السلام، من خلال خرقها المتواصل للقرار الأممي 1701»، الذي يشدد المجلس على «التمسك بمفاعيله واحترام حيثياته، في ظل القلق المتعاظم من تفلّت الأمور».



وجدد تأكيد «موقفه الرافض للشغور الحاصل، ورأى أن رأس أولويات المواجهة للحرب الدائرة والسهر على أمن منطقتنا الجنوبية خصوصا والمساعدة في تطبيق القرارات الأممية المتصلة بها، تقتضي دعم الجيش اللبناني والنأي به عن الخضّات الداخلية والحسابات الرئاسية، وفي الإسراع بإيجاد الحلول الضرورية لقائد الجيش وتشكيل المجلس العسكري، وتعيين رئيس للأركان بعد مضي عام على شغور هذا الموقع».