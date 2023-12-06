عبدالعزيز الفضلي



أكد وكيل القطاع الإداري بوزارة التربية بالتكليف فيصل الجطيلي الحرص على سماع رأي اهل الميدان في كل ما يتعلق بالارتقاء بالمنظومة التربوية والعمل على إشراكهم في صناعة القرار لصالح العملية التعليمية.



جاء ذلك خلال رعايته وحضوره ملتقى المستجدات التربوية الذي نظمته جمعية المعلمين الكويتية لمديري ومديرات مدارس منطقتي العاصمة وحولي التعليميتين.



وأشار الجطيلي الى انه يتشرف بأن يكون مع اهل الميدان ويلتقي بهم لشرح المستجدات في القرارات التربوية من خلال ما قدمته مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة بمنطقة الجهراء التعليمية علياء الحمر في عرضها وبشكل واف لهذه المستجدات، مؤكدا أننا مقبلون على تقييم الاداء، وبالتالي لا بد ان يكون الجميع مطلعا على المستجدات.



واضاف ان التعاون مستمر ومثمر مع جمعية المعلمين وبدأنا بدورة الاسبوع الماضي ضمن الشراكة المجتمعية بين الوزارة والجمعية، معربا عن بالغ شكره وتقديره لرئيس واعضاء مجلس الادارة وجميع المشاركين في الملتقى.



من جانبه، قال رئيس مجلس ادارة جمعية المعلمين حمد الهولي: اننا نهدف من الملتقى الى تمكين المعلمين في المهارات الاساسية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا الى ان الملتقى بات ضمن خطة الجمعية لتقديم كل ماهو جديد لأهل الميدان الذين يتحملون عبئا كبيرا في العملية التعليمية.



واضاف الهولي: لا نغرد منفردين ولا نسير وحدنا ولا بد ان نضع هدفا نعمل على تحقيقه، وهذا يأتي من خلال الشراكة المجتمعية مع وزارة التربية عبر قطاعاتها المختلفة، لافتا الى انها مبنية على عدة أمور لتحقيق التنمية المستدامة من خلال البرامج التدريبية التي تتمثل في ثلاثة محاور، مهمة هي التفكير والابتكار والمسؤولية المجتمعية.