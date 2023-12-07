آلاء خليفة



أعلن مدير نادي العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدر الحضرم عن اقامة المعرض الفني للموهوبين من موظفي الكليات والمعاهد وديوان عام الهيئة، برعاية وحضور نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية د.مشعل المنصوري، في مقر النادي بمنطقة العديلية.



وقال الحضرم: إن المعرض يأتي في إطار دعم جهود الهيئة وتهيئة الأجواء والمناخ لخلق بيئة العمل المناسبة للموظفين، مشيرا إلى أن نادي العاملين يحرص على إقامة الفعاليات والأنشطة في مختلف المجالات التي تسهم في تحفيز العاملين على العمل والابتكار والتطوير داخل قطاعات الهيئة، والحفاظ على قدراتهم وصقل مهاراتهم.



وأشار إلى أن المعرض فرصة لاكتشاف مواهب الموظفين والتعرف على ابداعاتهم، بالإضافة إلى خلق أجواء إيجابية بين العاملين والمحبة والتعرف على بعضهم بعضا، لافتا إلى أن افتتاح المعرض سيكون غدا الخميس الساعة 9 صباحا ويستمر حتى الساعة 12 ظهرا.