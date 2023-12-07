يسر الجامعة الأمريكية الدولية AIU أن تعلن عن تعاونها مع «أمديست» لاستضافة حدث بعنوان: «مسارات المستقبل..الوظائف والفرص في القطاع الخاص»، حيث يتوافق الحدث، الذي انضم إليه كبار الشخصيات القيادية في فريق HSBC الكويت، مع مهمة AIU لتعزيز تطوير قادة المستقبل وتوفير تجربة تعليمية أميركية حقيقية في الكويت.



وتؤمن AIU بأهمية إتاحة الفرصة لطلابها للتعرف على الصناعات المتنوعة، ويؤكد هذا الحدث التزام الجامعة بإثراء الرحلة التعليمية لطلابها، من خلال التعاون مع أميديست لجلب فريق HSBC إلى الحرم الجامعي، وتهدف إلى تزويد الطلاب برؤى حصرية وثمينة حول العالم الديناميكي للخدمات المصرفية والمالية، إلى جانب فرص التواصل الرئيسية.



وأعرب رئيس الجامعة د.مايكل بيشكو، عن حماسه لهذا التعاون، قائلا: إن جامعة AIU متحمسة للترحيب ببنك HSBC الشرق الأوسط المحدود وبالرئيس التنفيذي في الكويت وغيره من المديرين التنفيذيين في الحرم الجامعي، حيث إن تفاعلهم مع طلابنا يظهر التزاما حقيقيا من جانب HSBC لتطوير الجيل القادم من قادة القطاع المصرفي والمالي الكويتي.



وتضمن الحدث حلقة نقاشية أدارها سامر العبد الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود - الكويت، إلى جانب كبار المتحدثين من HSBC، بما في ذلك ليث أشكناني رئيس المطابقة والالتزام، وبدر السالم رئيس إدارة الخزينة، ورقية النقي رئيس العمليات - خدمات الأوراق المالية، حيث شاركوا الحضور بنبذة عن مساراتهم المهنية وإنجازاتهم، مع تسليط الضوء على الفوائد وإمكانات التوظيف المتنوعة في HSBC والقطاع الخاص.



وقال سامر العبد الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود - الكويت: نقدر التعاون مع «أمديست» لخلق فرص التعلم للجيل القادم من قادة الأعمال الكويتيين.



بدورها، أعربت سمر خليف المدير الإقليمي لأمديست عن اعتزازها بهذه الشراكة قائلة: بفضل الدعم المقدم من بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود - الكويت، نأمل أن يستمر الطلاب في الاستفادة من المعلومات والإرشادات لتعزيز وتطوير فرصهم المهنية وآفاق نموهم المستقبلية.



ويعد هذا الحدث بمنزلة شهادة على الجهود التي تبذلها الجامعة الأمريكية الدولية للتعاون مع قادة الصناعة للعمل معا لتشكيل مستقبل القوى العاملة في الكويت، إن الجهد التعاوني بين AIU وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود وأمديست يدعم رؤية الكويت 2035 من خلال تشجيع المزيد من الكويتيين على استكشاف الوظائف بالقطاع الخاص.