وافقت الحكومة السورية على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة السماح بتصدير عدد من المواد الاستهلاكية، ما قد يرفع اسعارها في حال قلت النسب المعروضة منها في الأسواق التي تعاني اصلا من ارتفاعات صاروخية في معظم السلع، مع الانهيار المستمر لليرة السورية.



وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان مجلس الوزراء وافق على تصدير ‎المعكرونة والشعيرية المصنعة محليا بكمية تكافئ كميات القمح التي يتم استيرادها من قبل الشركات المصنعة ولهذه الغاية.



كما تمت الموافقة على تصدير البقوليات التي يتم استيرادها بقصد التصنيع والتعليب لدى المعامل المنتجة لهذا النوع من المعلبات، بما يتناسب مع حجم التصدير لتلك المعامل والسماح لهذه المعامل باستخدام القطع الناجم عن التصدير عند استيراد البقوليات الجافة وذلك بما يتناسب مع الطاقة الإنتاجية لهذه المعامل، وكذلك الكحول الطبي 97% ـ 100% المنتج لدى المعامل المنتجة له محليا والفائض عن احتياجات القطاع الصحي والسوق المحلية.



وتمت الموافقة أيضا على توصية اللجنة الاقتصادية بالسماح بتصدير مادة زيت الزيتون المفلترة والمعبأة بعبوات لا تزيد على حجم 5 ليترات أو كلغ وبكمية لا تزيد على 5000 طن، على أن يعاد النظر بزيادة هذه الكميات وفق تطورات سعر وكمية المادة في السوق المحلية.