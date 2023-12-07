يشارك لاعب منتخبنا الوطني للمبارزة يوسف الشملان في بطولة كأس العالم للمبارزة لسلاح السابر التي ستنطلق بمدينة اورينز الفرنسية اليوم وتستمر حتى 9 من الشهر الجاري والتي تعتبر مؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.



وقال أمين سر اتحاد المبارزة حمد العوضي إن البطولة مصنفة من قبل الاتحاد الدولي للعبة كإحدى البطولات الكبرى في المبارزة وذلك لمشاركة كوكبة من اللاعبين المصنفين عالميا.



وأضاف أن الشملان لايزال يحتل المرتبة الـ 29 بالتصنيف العالمي للمبارزة في سلاح السابر ويسعى إلى حصد المزيد من النقاط عبر مشاركته من أجل التأهل إلى الأدوار النهائية في البطولة.



وبين العوضي أن اتحاد المبارزة بصدد استضافة وتنظيم بطولة آسيا للعمومي 2024 للمبارزة التي ستقام في يونيو العام المقبل تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، وذلك بعد إعلان الاستضافة من قبل الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للمبارزة (الكونغرس الآسيوي).