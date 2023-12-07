ذكرت تقارير إعلامية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم تعاقد مع بريان سرقسطة جناح فريق غرناطة الإسباني.



وذكرت شبكة «سكاي», أن النادي الألماني سيدفع 15 مليون يورو (16.18 مليون دولار) للاعب. ووفقا للتقرير، فإن هذا المبلغ سيكون أكثر من الشرط الجزائي بعقد اللاعب والبالغ 14 مليون يورو.



وذكرت تقارير أن سرقسطة وقع على عقد حتى 2028، لكنه سينضم إلى بايرن الصيف المقبل، حيث إن هذا هو شرط إتمام صفقة الانتقال.



وكان ناديا لايبزيغ الألماني وبرينتفورد الإنجليزي يرغبان في ضم اللاعب، وفقا لما ذكرته التقارير. ويعد سرقسطة لاعبا سريعا يمكنه الفوز بالمواجهات الثنائية حتى في المساحات الضيقة.



ولعب سرقسطة 51 مباراة مع غرناطة، وسجل عشرة أهداف وصنع ثلاثة.



مونشنغلادباخ إلى ربع النهائي

بلغ بوروسيا مونشنغلادباخ الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ألمانيا لكرة القدم بفوزه على ضيفه فولفسبورغ 1-0 بعد التمديد.



وسجل الفرنسي مانو كونيه هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني. جمعت المباراة بين فريقين من الدرجة الأولى في دوري «البوندسليغا» وظل التعادل السلبي سيد الموقف الى أن نجح كونيه الذي نزل بديلا في ترجيح كفة مونشنغلادباخ.



وفي ثلاث مباريات أخرى جمعت بين فرق من الدرجة الثانية، فاز كايزرسلوترن على نورمبرغ 2-0، وسانت باولي على هومبورغ 4-1، وفورتونا دوسلدروف على ماغدبورغ 2-1.



كأس إيطاليا



حجز لاتسيو أولى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه جنوى 1-0 في دور الستة عشر. ويدين لاتسيو بالفضل في هذا الفوز لماتيو غندوزي الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة الخامسة.