

ضمن جهود كلية العلوم الإدارية لتعزيز التواصل العالمي مع كليات إدارة الأعمال، اجتمع عميد كلية العلوم الإدارية بالتكليف د.عادل الوقيان والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية د.يوسف عبدالسلام ومشرف برنامج التبادل الطلابي د.كمال رويبح مع ممثلي كليات إدارة الأعمال من جمهورية فرنسا وهي جامعة KEDGE Business School وجامعة ESSEC وجامعة Sciences Po Paris وجامعة Université Paul Valéry Montpellier 3 وجامعة Vatel Business School وجامعة South Champagne Business School وجامعة Media School، وجامعة Excelia Group.



وتناول الاجتماع طرق تنمية التعاون بين الكلية والكليات المناظرة الزائرة في الجمهورية الفرنسية وإمكانية توقيع اتفاقيات تبادل طلابي خاصة أن الكلية تولي اهتماما بعقد شراكات مع كليات أجنبية معتمدة أكاديميا.



في هذا الصدد، بين عميد الكلية بالتكليف د.الوقيان أن التبادل الطلابي يتيح للطلبة الكويتيين والفرنسيين فرصة رفع التحصيل الأكاديمي في بيئات متنوعة ثقافيا ويؤسس المناخ المناسب لتحريك الإبداع والابتكار بالاطلاع على ما تحمله كل بيئة جامعية من أفكار جديدة وطرق تفكير مختلفة، علاوة على كونها من الطرق الفعالة في التقريب بين الثقافة العربية والغربية ونشر روح التعاون والود بين المشاركين في برنامج التبادل الطلابي، مؤكدا أن نجاح برامج التبادل الطلابي يكمن في حجم إقبال الطلبة وأولياء أمورهم على المشاركة فيه وتبادل الخبرات المكتسبة في المقررات الدراسية لاحقا.



بدوره، أكد د.يوسف عبدالسلام على أهمية إرساء اتفاقيات تبادل طلابي، لافتا إلى أهمية التعاون بين الكليات وبخاصة المحتوى العلمي للمقررات المطلوب دراستها لطلبة الكلية والساعات الدراسية المعتد بها بالجامعة وتحديدها من قبل الكليات الزائرة لأنها شرط أساسي من شروط نجاح الاتفاقيات وتطبيقها على أرض الواقع.



من جانبه، قام د.كمال رويبح بتقديم ملخص عن تاريخ التعاون الطلابي لكلية العلوم الإدارية منذ نشأته، مبينا أن الكلية هي السباقة في تأسيس مكتب طلابي على مستوى المنطقة العربية ودول مجلس التعاون الخليجي، وقامت بتوقيع حوالي 27 اتفاقية تبادل مع جامعات مرموقة وحاصلة على الاعتماد الأكاديمي من جمعية AACSB في القارات الأربع (أميركا وأوروبا وآسيا وأستراليا).



وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلبة الذين استقبلتهم الكلية منذ تفعيل برنامج التبادل الطلابي في عام 2008 بلغ 197، منهم 114 مبتعثا من الكلية و83 استقبلتهم الكلية، مبينا أن الجامعات الفرنسية المعتمدة من الشركاء الفعالين للكلية بواقع 10 كليات إدارة أعمال فرنسية.



وأبدى ممثلو الجامعات الفرنسية اهتمامهم برفع حجم التبادل الطلابي، مضيفين أن التعاون البحثي من الممكن أن يكون تعاونا رديفا للتبادل الطلابي، مشيرين إلى قيام بعض الكليات بتقديم مقررات متخصصة من الممكن أن تساعد على إعداد الطلبة لسوق العمل في القطاع الخاص مثل إدارة وتسويق الماركات الفاخرة وتحليل البيانات الكبرى وغيرها، كما تم التفاهم على الإعداد الجيد لمحتوى المقررات الدراسية.



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