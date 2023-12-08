صفحة «بحري» تلتقي هذا الأسبوع الحداق محمد الرامزي الذي حدثنا عن بداياته البحرية مع والده وأكثر الأماكن التي ذهب إليها عام 1999 للصيد، وأين تتواجد الأسماك حاليا، وما هي السمچة المتوافرة وكيفية اختيار الييم والخيط والمكان المناسب، وأين يتواجد السبيطي، وما هي طريقة الفوز به، ولماذا خيط الجنعده «مسيم» وأين أفضل أماكن تواجدها، كما اطلعنا الرامزي على خيوط الهامور، ومتى يستخدم الجق وهل له تكنيك معين، وأفضل أماكن التشخيط وأوقاته، وأين تتواجد الجنعده (العوده) وما هي ييمة النقرور وأماكنه ومواسمه، وأماكن صيد النويبي والشعم، وأكثر هموم اهل البحر والنصائح التي قدمها لإخوانه الحداقة فإلى التفاصيل:



في البداية يقول الحداق محمد الرامزي: بديت الصيد في العام 1999 وتعلمت من الوالد هواية الصيد وحب الحداق وتعلمت منه كل شيء يخص البحر والصيد من طريقة الترديع وأنواع الييم المستخدم مثل الميد والروبيان واليواف حق كل سمجة متى يكون الوقت مناسبا للصيد ومعرفة مواسم الأسماك واختيار احجام الخيوط المناسبة والموادع وأشياء اخرى كثيرة، وأول طلعة بحر لي كانت الحيشان والرشدان طبعانات ام الفحم، وبعد اكتساب الخبرة الوافية بدأت اطلع مع الاصدقاء حسين ومحمد الرامزي وولد خالتي محمد الرامزي الى اماكن صيد متنوعة.



القرقفان واليميام متوافر



ويضيف الرامزي: السمچة متواجدة في جميع محيط البحر وليس هناك محدد للصيد، على سبيل المثال اليوم طلعت بحر صدت نويبي يمكن ترجع على نفس القوعة ما تصيد نفس السمچة، يمكن تصيد سمجة ثانية والرازق الاول والاخير رب العالمين، وبالنسبة للسمجة المتوافرة حاليا هامور، بالول، نويبي، شعم، سبيطي، مزيزي، فسكر، عندق، ينم، قرقفان، بطان، مجوه، وحر، شماهي، جنعد يميام، صبور، باسي، نهاش.



صيد السبيطي طفاحي



ويتابع الرامزي: السبيطي من الاسماك الذكية جدا ويتواجد في الاماكن الهادئة والاسياف وفي الاعماق القليلة وأفضل ييمة له الطعم الحي والعجينة ومصارين الدجاج والروبيان والسلس والميد، وبالنسبة حق مواعيد الصيد يكون حسب المكان يعني هناك اماكن يبي سجي واخرى يبي ثبر والترديعة المستخدمة في صيد السبيطي تقدرون تصيدونه طفاحي او ترديعة بلد خراري الميدار يبعد عن البلد باعو فالكم الاقرع.



الجنعده خيطها مسيم



ويضيف الرامزي: الجنعد ييمته الأساسية الحمام وخيطك يكون «مسيم» عشان ما يقص عليك الخيط تستخدم 3 ميادير ميدار عادي يركب بخشم السمچة ميدارين تربل يركبون بجلد سمجة الحمامة وصيدة يكون عن طريق التشخيط اماكن تواجد الجنعد الجزر، وبالنسبة حق الهامور سيد المائدة ويتفاخر الحداقة بصيده وافضل طريقة له الدرية وهي مكونة من خيط حجم 140 - 160 - 180 وتحطون له ميدار واحد ركة بطول ذراع كامل بعدها تحطون البلود، وصيده عن طريق القبقب، اذا ماحصلتوا قبقب تحطون اي سمجة محاياة، وأماكن تواجد الهامور الاماكن الصخرية او الطبعانات وهذا وموسمه.



تكنيك الجق



يقول الرامزي: الجق ينزل للقوعة وما تكون جرة الماية ترفع الجق والأماكن التي فيها الرق لازم تكون غزيرة عشان يعطيك الجق اداء، يعني سبحته وحركته تكونة مثل الطعم الحي، والجق له ألوان وكل لون له وقت معين واوزان مختلفة وله اماكن، ولازم تختار اللون الذي يناسب الوقت اللي ناوي تستخدم الجق فيه، مثلا لون غامق بالليل وفي النهار تقدر تستخدم كل الألوان تقريبا، والسمكة تنوع لها بالألوان لما تشوف اي لون تضرب عليه، ولها حسبة بجرة الماية حمل او فساد.



التشخيط أماكنه وأوقاته



ويضيف الرامزي: التشخيط وأماكنه تختلف حسب بداية ونهاية الموسم يعني بداية الموسم تدخل الخباطه من شهر سبتمبر الى الأسياف ويبدأ صيدها من الخيران الى الفنطاس، وأفضل مكان لها بالنسبة لي بين الزور وجليعه، اما من بداية شهر ديسمبر ولغاية مارس تبين الجنعده الكبيرة وتحصلها في الأعماق، وخط سيرها يكون اقواع قاروه وام ديره وكبر والفحيحيل، والأحجام الكبيرة دائما في قاروه وكبر والفحيحيل، اما اذا تبي عدد فعليك بأقواع قاروه والفحيحيل، والجنعده تحصلها على اطراف الجزر.



النقرور مكانه الركسة والطبعانات



وأكد ان النقرور يبي ييمة حية مثل الروبيانة ويبين بالركسة والطبعانات وبر غضي ونكلس والحيشان، وموسمه من شهر مارس لغاية يونيو، وأيضا يحضر بشهر اكتوبر، وحضوره خلال شهر سبتمبر قليل، سمجة الشيم موسمها شهر ابريل وتتواجد من خور عبدالله الى خور الصبية واكثر شيء تحصلها في جون الكويت، وتعتبر سمجة الشيم من الأسماك القاعية، وتتكاثر في الربيع بين مارس ويونيو، ويتم صيدها بواسطة الخيط والشبك.



النويبي وأنواع الشعم



وأضاف الرامزي: النويبي يبي العمق وييمته المفضلة الصلاخة والروبيان والزوري والعومة، ومكانه الحيشان وتحت جسر جابر والركسة وعوهة، وفي شهري يناير وفبراير تحتوي على البيض«الحبول»، واكثر الحداقة يحبون صيده بهذه الأوقات، وبالنسبة حق افضل اوقات صيد الشعم الاصفر والازرق في الشتاء، والييمة عجينة او شريب ومصران دجاج وصلاخة وروبيانة، وأماكنه الدفان الرشدان الحيشان وتحت جسر جابر وجنوب الفنطاس وبوالحصاني والزور، الشعم الابيض اكثر اماكنه الرق وصوب الصخر.



ختامية



واختتم الرامزي قائلا: اكثر ما يضايقني في البحر ما يقوم به بعض الشباب من رمي العلب والاكياس الفارغة بالبحر وهذا الشيء يدمر البيئة البحرية ويشوه منظر البحر وثروة البلد، حرام نخرب البحر نحن محتاجين توعية كبيرة من الجهات الحكومية لتوضيح الامر للحداقة، وأنصح كل شخص محب للصيد: لا توقف على طريقة واحدة بالصيد، حاول انك تنوع وتتعلم طرق اخرى واتعب حتى تصل الى المتعة الحقيقية وهي بذل اقل جهد والفوز بصيد ثمين وربي يرزق الجميع ويحفظهم من كل مكروه.





