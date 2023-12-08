أطلقت شركة ناقلات النفط الكويتية الملتقى الأول للعلاقات الحكومية والبرلمانية في القطاع النفطي تحت شعار «تواصلنا نجاحنا»، كان ذلك صباح أمس في مسرح الشركة بالمبنى الرئيسي، بمشاركة ممثلين من ديوان المحاسبة ومجلس الأمة وجهاز متابعة أداء الحكومة.



وفي بداية الملتقى رحب الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات النفط الكويتية بالوكالة الشيخ خالد الصباح، بالحضور مبينا أن الهدف من هذا الملتقى هو تعزيز الشراكة المستدامة مع الجهات الرقابية الثلاث ودعم قيم التواصل والتعاون مع الشركات النفطية وإبراز أهمية ودور الجهات الحكومية الرقابية، مؤكدا على السعي الدائم نحو تمكين جانب الوعي في القطاع النفطي بأهمية التعاون والاستفادة من خبرات الجهات الحكومية الرقابية.



وأكد الصباح حرص القطاع النفطي على وجود الرقابة والشفافية في التعامل والرد على كل الأسئلة والاستفسارات من قبل الجهات الرقابية باحتراف وبما يتناسب مع ما يتم من عمل على أرض الواقع.



وفي ختام كلمته، أعرب عن أمله أن يكون الملتقى تمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منه، وبعد ذلك قام ممثلو الجهات الرقابية الثلاث بعرض توضيحي شامل يبين آلية عمل كل جهة وأهدافها.