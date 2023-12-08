القاهرة - محمد سامييستضيف ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم بتوقيت الكويت مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في إطار منافسات المجموعة الرابعة التي يحتل الأحمر صدارتها بـ 4 نقاط.ويعتبر هذا اللقاء هو الأخير للأهلي قبل السفر إلى السعودية لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري. وقال سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي ان ناديه حصل على موافقة الجهات الأمنية بحضور 30 ألف مشجع. وفي الإطار ذاته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميا قوائم اللاعبين للأندية المشاركة في مونديال الأندية وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، علي معلول، كريم الدبيس، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، خالد عبدالفتاح، أكرم توفيق، عمرو السولية، أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، كريم فؤاد، محمود عبد المنعم كهربا، بيرسي تاو، أنتونى موديست. وخرج من القائمة كل من صلاح محسن، أحمد عبد القادر، كريم نيدفيد، الضوى كريستو، محمود متولي، رضا سليم.وفي إطار منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية يلعب الزمالك غدا السبت ضد منافسه وصيف المجموعة الثانية ساجرادا الأنجولي في السابعة مساء على ملعب استاد السلام. وينفرد الزمالك بصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد التغلب على أبو سليم الليبي وسوار الغيني، أما ساجرادا فجمع 3 نقاط بعد التغلب على سوار في الجولة الافتتاحية.