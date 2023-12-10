ترأس مساعد آمر القوة الجوية اللواء الركن طيار بندر سالم المزين وفد الجيش الكويتي الزائر للمعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية «إيدكس 2023» المقام في جمهورية مصر العربية والذي تم تنظيمه من 4 وحتى 7 من ديسمبر الجاري.



قام اللواء المزين والوفد المرافق له بجولة تفقدية لأجنحة المعرض والمرور على عدد من الشركات العارضة واستمع من ممثلي الشركات إلى شرح لما تتضمنه المعروضات لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية المتطورة في مجال الصناعات الدفاعية.



وضمن اللقاءات الثنائية لكبار قادة القوات المسلحة على هامش فعاليات المعرض، التقى آمر القوة البحرية العميد الركن بحري هزاع العلاطي بنظيره المصري الفريق بحري أشرف إبراهيم عطوة.



شارك في فعاليات المعرض 400 جهة من كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي يمثلون 42 دولة.