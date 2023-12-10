وافقت البلدية على استقطاع 15000م2 لصالح الهيئة العامة للبيئة.



وقال م.سعود الدبوس: تمت الموافقة على طلب الهيئة العامة للبيئة استقطاع مساحة 15000م2 من موقع وزارة المواصلات والمشار إليه بالقسيمة 20 بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية والبالغة مساحتها (62634م2) لتصبح مساحته بعد الاستقطاع (47634م2) وتسليم ما مساحته (15000م2) لصالح الهيئة العامة للبيئة وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء المنعقد 9/7/2018، شريطة:



٭ توفير مواقف السيارات اللازمة لخدمة المشروع ضمن حدوده فقط ووفق المواصفات والمعايير المتبعة ببلدية الكويت.



٭ عدم تأجير أي جزء من المبنى للغير أو يستغل أي استغلال تجاري.



٭ تستغل الأدوار (أرضي + أول + ثان + ثالث: مكاتب إدارية)، وتستغل (السراديب لمواقف السيارات والعناصر الخدمية للمبنى فقط).



٭ تحويل الإدارات المختصة بزحزحة وتعديل الموقع ومساحته بما لا يزيد على المساحات المقررة، في حال تعارضه مع أي خدمات بنية تحتية قاتمة أو أي دواع تنظيمية، وذلك اثناء التثبيت.