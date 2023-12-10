تسلم الطلب لا يعني استيفاء جميع الشروط المطلوبة ولا بالضرورة قبول طلب شغل وظيفة معيد البعثة

الجامعة غير ملزمة بشغل جميع الدرجات والتخصصات حيث إن الطلبات تخضع لتقييم اللجان المعنية

لا يجوز التقدم لأكثر من كلية أو قسم علمي أو تقديم أكثر من طلب ولا يحق للمتقدم تغيير رغبته



ثامر السليم



أعلن مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية في جامعة الكويت عن التخصصات المطلوبة لشغل وظيفة معيد البعثة للعام الجامعي 2023-2024 وذلك للحصول على بعثة دراسية لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه ويتم تقديم الطلبات خلال الفترة من 2024/2/4 إلى 2024/4/17 ولن يتم قبول الطلبات بعد ذلك، ولمزيد من تفاصيل الإعلان الرجاء يمكن الاستفسار عبر البريد الإلكتروني [email protected]وقالت الجامعة في نشرة أصدرتها، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، انه يجب التقيد بعدد من التعليمات منها انه لن يتم تسلم الطلب بعد انتهاء فترة الإعلان يوم الأربعاء الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت الكويت ولن يتم قبول الطلبات بعد ذلك، ولن ينظر بالطلب في حال عدم استيفاء شروط الإعلان، مؤكدة على أن تسلم الطلب لا يعني استيفاء جميع الشروط المطلوبة ولا يعني بالضرورة قبول طلب شغل وظيفة معيد البعثة.



وأكدت انه يجب أن تكون استمارة طلب شغل وظيفة معيد البعثة والمستندات المطلوبة كاملة عند تقديم الطلب، مع الالتزام بأن تكون كافة المستندات واضحة وصالحة ومعتمدة ومرتبة، مشيرة إلى انه لا يجوز التقدم لأكثر من كلية أو قسم علمي، كما لا يجوز تقديم أكثر من طلب، ولا يحق للمتقدم تغيير رغبته بعد تسليم الطلب، كما ان الإدارة غير ملزمة بإعادة الملف إلى المتقدم بعد تقديم طلب شغل وظيفة معيد البعثة، بالإضافة إلى ان الجامعة غير ملزمة بشغل جميع الدرجات والتخصصات، حيث ان الطلبات تخضع لتقييم اللجان المعنية.



ولفتت الى ان الشروط العامة للتقديم وظيفة معيد البعثة للعام الجامعي 2023-2024 أن يكون المتقدم كويتي الجنسية وأن يكون محمود السيرة وحسن السلوك ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، كما يشترط أن يكون لائقا طبيا، وألا يزيد عمر المتقدم على 35 سنة ميلادية عند تقديم الطلب، وأن يكون المتقدم حاصلا على قبول أكاديمي غير مشروط عند تقديم الطلب لوظيفة معيد البعثة، بالإضافة الى أن يكون القبول الأكاديمي من جامعة معتمدة لغرض الابتعاث من الكلية والقسم العلمي المعني بجامعة الكويت، والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.



وتابعت قائلة: كما يجب ان يكون البرنامج الدراسي للقبول الأكاديمي مقبولا لدى الكلية والقسم العلمي المعني بجامعة الكويت، ومعتمدا من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وأن يكون القبول الأكاديمي معتمدا (مدونا به التوقيع) من الجهة الرسمية المانحة، ومعتمدة من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، مؤكدة أن يكون القبول الأكاديمي صالحا للالتحاق خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء فترة الاعلان للفصل الدراسي الأول او الثاني للعام الدراسي 2024-2025، كما انه إذا كانت الدراسة في إحدى جامعات الإيفاد بغير اللغة العربية والإنجليزية، يجوز أن يكون القبول الأكاديمي معلقا على استيفاء شرط اللغة فقط، مع مراعاة الشروط الخاصة لكل من الكلية والقسم العلمي المعني بجامعة الكويت.



ولفتت الى أن يكون المتقدم حاصلا على معدل عام 3 نقاط على الأقل من أصل أربع نقاط أو ما يعادلها في الإجازة الجامعية، وبالنسبة لكلية الحقوق ألا يقل المعدل العام عن 84% أو ما يعادلها ويستثنى من ذلك مركز العلوم الطبية (الطب وطب الأسنان) في التخصصات الإكلينيكية فقط فيشترط ألا يقل المعدل العام عن 2.67 نقطة من أصل أربع نقاط أو ما يعادلها، بالإضافة الى أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهلاته العلمية من جامعة الكويت، أو حاصلا على مؤهلاته العلمية من جامعة معتمدة من وزارة التعليم العالي والجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وأن تكون مؤهلاته العلمية بالانتظام والتفرغ الدراسي الكامل والإقامة المتصلة في بلد الدراسة وتقديم ما يثبت ذلك، أن تتوافق المؤهلات العلمية الحاصل عليها المتقدم مع التخصص المراد الابتعاث اليه مع مراعاة الشروط الخاصة لكل من الكلية والقسم العلمي المعني بجامعة الكويت، مع ضرورة معادلة المؤهلات العلمية حسب الانظمة والقواعد المتبعة لدى وزارة التعليم العالي بالكويت، وعدم قبول المؤهلات العلمية الصادرة من الكليات والمعاهد التطبيقية.



وأوضحت ان الكليات التي أتيح فيها التسجيل لوظيفة معيد بعثة هي كل من الهندسة والبترول والتربية والطب والعلوم وطب الأسنان والآداب والعلوم الإدارية، بالإضافة الى العلوم الاجتماعية والصيدلة والحقوق وكذلك العلوم الطبية المساعدة.