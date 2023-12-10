دانة الملا: نفتخر بإنجازات خريجينا في المجالات العلمية والإبداعية ونتمنى لهم التوفيق

البقاعين: نعتبر أصغر جامعة بالعالم العربي تتأهل للإدراج في تصنيف تايمز للتعليم العالي



آلاء خليفة



احتفلت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بتخريج الدفعة الثالثة من طلبتها للعام 2022-2023 والبالغ عددهم 308 خريجين بحضور حاشد، وفرحة كبرى لأهالي الخريجين بقاعة الياسمين في فندق والدروف أستوريا بمجمع الأفنيوز، وذلك برعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، وحضور الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر نيابة عنه.



وفي البداية، قالت رئيس مجلس الأمناء السفيرة نبيلة الملا إن الكلية تحتفل بتخريج فوج سينطلق في المجتمع خدمة لهذا الوطن الواعد، مؤكدة أن فوج التخرج لبنة إضافية في مسيرة هذه المؤسسة، حيث يشمل 308 خريجين من بينهم 302 في مقتبل العمر و48 متزوجا ورب عائلة وحتى مطلع موسم الصيف التحق نحو 90% من الفوج بالعمل المهني.



ووجهت الملا تحية إجلال وإكبار لجميع المؤسسين الأوائل لرؤيتهم المميزة والشكر والتقدير لأهالي الكويت من مواطنين ومقيمين على دعمهم السخي ولجميع العاملين في الكلية بمن فيهم هيئة التدريس لتفانيهم في عملهم.



بدورها، أعربت نائب رئيس مجلس الأمناء دانة الملا عن فخرها بالخريجين، مؤكدة أن هذه السنة الثالثة لتخرج طلبتنا ونفتخر بإنجازاتهم في المجالات العلمية والإبداعية، مضيفة:



نحتفل بإنجازات 308 خريجين وان شاء الله يكونون عونا وذخرا لبناء وطنهم.



من جانبه، قال رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د.خالد البقاعين: بالنيابة عن جميع الحاضرين، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن على صاحب السمو الأمير بالشفاء العاجل والعمر المديد.



وتابع البقاعين: شرف عظيم أن أقف هنا ونحتفل بثمار سنوات من العمل الشاق للطلبة وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين في الجامعة، وخلال العام الدراسي 2022-2032، أكمل 308 من الطلبة دراستهم وخطوا نحو تحقيق أحلامهم وسد النقص الوطني في القوى العاملة الماهرة والمؤهلة مباركا للجميع على التخرج والإنجاز مهنئا أولياء الأمور بهذه المناسبة، وفي عام 2016، وضع المؤسسون رؤية للجامعة لتكون من بين الجامعات الرائدة في العلوم والتكنولوجيا بالشرق الأوسط، وهي رؤية طموحة، وأصبحنا أصغر جامعة في العالم العربي تتأهل للإدراج في تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العربية، والذي تم الإعلان عنه الشهر الماضي لتصبح واحدة من ثلاث جامعات فقط في الكويت. وزاد: حصل برنامج البكالوريوس في علوم الكمبيوتر لدينا هذا العام على الاعتماد الأكاديمي الدولي من مجلس الاعتماد الأميركي للهندسة والتكنولوجيا ABET بأفضل نتيجة ممكنة لمدة 9 سنوات، وبذلك أصبحت جميع برامجنا معتمدة دوليا، ويتم قياس جودة الجامعات وتميزها دوليا من خلال كمية ونوعية وتأثير أبحاثها العلمية ووفقا للبيانات التي تم جمعها من قاعدة بيانات الفهرسة الدولية Scopus، وحصلت KCST على أعلى مؤشر إنتاجية بحثية بين جميع الجامعات في الكويت والشرق الأوسط.



وبين انه في أكتوبر 2022 استضفنا أكثر من 500 موظف في القطاع العام ومعلمي تكنولوجيا المعلومات خلال مؤتمر التعليم والأبحاث في الأمن السيبراني واستضفنا مؤخرا قمة الكويت للتكنولوجيا المالية والبلوكشين ومؤتمرين علميين بمشاركة أكثر من 100 خبير في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية من 23 دولة، وقمنا الأسبوع الماضي بتركيب أحدث منصة اختبار مبتكرة لحصاد الطاقة النظيفة.



وعلى صعيد متصل، أشار البقاعين إلى أن هدف الكلية إعداد وتأهيل الخريجين بالمعرفة التقنية المميزة والشخصية المتكاملة، ونحن فخورون بتحقيق طلابنا نجاحات كبيرة داخل الجامعة وخارجها، حيث فازوا بالعديد من المسابقات بالإضافة إلى المشاركة في المنشورات العلمية المبنية على مشاريع تخرجهم المبتكرة، ووصل فريق من طلبتنا إلى نهائيات المسابقة الدولية التي تقيمها الجمعية الأميركية للتقدم العلمي ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالولايات المتحدة خلال فبراير المقبل.



وذكر أن إنشاء مركز الابتكار والتعليم المستمر والتدريب CICET كان بمنزلة خطوة رئيسية لتوسيع نطاق خدماتنا إلى المجتمع الأوسع، والذي تم إطلاقه خلال سبتمبر الماضي لتقديم العديد من الخدمات والبرامج التنفيذية عالية الجودة بالشراكة مع جامعة بنتلي من الولايات المتحدة وجامعة سيتي لندن والمجلس الثقافي البريطاني. ونيابة عن الطلبة الخريجين، ألقت الطالبة مسيرة الظفيري كلمة دعت فيها الله أن يمن على صاحب السمو الأمير بالصحة والعافية، مخاطبة أهالي الخريجين بالقول: كان جزء منكم معنا طوال أيامنا الدراسية لمدة 4 سنوات وقد أحببناكم قبل أن نراكم.



وأضافت الظفيري: لكم أن تفتخروا بإنجازات أبنائكم، وقد آن الأوان أن ترفعوا رؤوسكم فخرا واعتزازا بتخريج أبنائكم في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ليساهموا في تطوير دولتنا الحبيبة بما تسلحوا به من علم ومعرفة.