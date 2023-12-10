نظمت لجنة «الكيك بوكسينغ» المنبثقة عن اللجنة الأولمبية الكويتية بطولة البراعم الأولى لهذا الموسم بمشاركة 95 لاعبا يمثلون 13 ناديا من الأندية الخاصة، والتي شهدت تنافسا كبيرا بين اللاعبين وحظيت بحضور جماهيري أعطى حماسة كبيرة للمشاركين.



وبين مقرر اللجنة الفنية للبطولة أنور العتيبي، أن البطولة هي الأولى هذا الموسم بمشاركة عدد كبير من البراعم الذين يتمتعون بقدرات ممتازة ومهارات فنية عالية، مضيفا انه عند تنظيم أي بطولة يتم التنسيق مع وزارة الصحة لاتخاذ التدابير اللازمة من اجل التواجد أثناء المنافسات لعمل اللازم تجاه أي لاعب يصاب.



من جانبه، قال المدرب المعتمد باللجنة والحكم الحكم المعتمد والحاصل على الحزام الأسود 6 مرات عاطف الرفاعي ان بطولة البراعم تساعد على رفع المستوى المهاري للمشاركين، وقد ظهر بين هذا الكم من اللاعبين في هذه المنافسات مواهب واعدة تتمتع بمهارات ويمكنها أن تمثل الكويت دوليا، مشيرا إلى أن «الكيك بوكسينغ» أصبحت لعبة أولمبية، ونحن نعمل من اجل أن يحقق لاعبونا ميداليات أولمبية مستقبلا في أولمبياد 2028.