عبدالعزيز الفضلي



أعد قطاع التعليم العام الخطة الدراسية لتعليم الكبار ومحو الأمية وتوقيت الدوام المدرسي للتعليم عن بعد ـ قصير المدى والتي تلقت «الأنباء» نسخة منها حيث ارسلت وكيلة القطاع الخطة الى المناطق التعليمية لإبداء الرأي فيها قبل اعتمادها بشكل رسمي من وزير التربية، والتي قالت فيها: بالإشارة إلى القرارات واللوائح والنشرات الصادرة من وزارة التربية بشأن تنظيم عمل الميدان التربوي في حال تعذر الدراسة التقليدية واللجوء إلى نظام التعليم عن بُعد لاستدامة التعليم دون معوقات أو عرقلة لسير العملية التعليمية.



وفي سياق تنفيذ رؤية الكويت نحو التحول الرقمي في الحكومة الرقمية. وعليه، فيرجى الإيعاز لقسم تعليم الكبار لإبداء الرأي والمقترحات بشأن مسودة الخطة الدراسية لتعليم الكبار ومحو الأمية وتوقيت الدوام الرسمي للتعليم عن بُعد ـ قصير المدى (الآلية وسياسات وضوابط التعليم عن بعد باستخدام منصة تيمز)، ليتسنى اعتمادها ورفعها للوزير للاطلاع والتوجيه.



أولا: الخطة الدراسية



٭ مرحلة محو الأمية



ـ الصف الأول والثاني محو الأمية: يطبق ما جاء في الخطة الدراسية للصفوف الثلاثة الأولى وآلية التقييم بالمرحلة الابتدائية (التعليم الصباحي).



ـ الصف الثالث محو الأمية: يطبق ما جاء في الخطة الدراسية للصف الخامس وآلية التقييم بالمرحلة الابتدائية والتعليم الصباحي.



٭ المرحلة المتوسطة: يطبق ما جاء في الخطة الدراسية وآلية التقييم بالمرحلة المتوسطة (التعليم الصباحي).



٭ المرحلة الثانوية: يطبق ما جاء في الخطة الدراسية وآلية التقييم بالمرحلة الثانوية (التعليم الصباحي).



٭ ثانيا: توقيت الدوام المدرسي



ـ تبدأ الحصة لجميع المراحل الساعة 4:15 مساء.



ـ استراحة للصلاة (15 دقيقة).



وعليه تكون الاستراحة بعد الحصة الثانية أو الثالثة وفق موعد الأذان لصلاة المغرب، ويكون زمن الحصة في جميع المراحل 30 دقيقة وفقا للجدول التالي: