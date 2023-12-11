ثامر السليم ـ عبدالعزيز الفضلي



ضمن الإجـــــراءات التشجيعية في وزارة التربية التي من شأنها تحفيز المسؤولين على العمل وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الوظائف الإشرافية المتنوعة لتبادل الخبرات الخارجيــــة واكتســاب المهارات، أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع قــــرارا تنظيميا للمهمات الرسميـــــة وآليـــة الترشيـــــح للمشـــــاركة في المؤتمـــرات والـــدورات التدريبيـــة وورش العمـــل الخارجية.



وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل، قرر د.عادل المانع أن تكون المشاركة في المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل الخارجية بحد أقصى مرتين فقط خلال العام الميلادي الواحد للوظائف القيادية والإشرافية، ولمرة واحدة للموظف كل 3 سنوات ميلادية، وفي حال مشاركة أكثر من مرشح، يكون بإيفاد قيادي واحد، أو من ينوب عنه من مدير عام، أو موجه فني عام، أو مدير إدارة، وبمشاركة موظفين مختصين بنفس المجال.



وأكد د.عادل المانع في القرار ضرورة تقديم تقرير مفصل إلى وكيل وزارة التربية عن أهداف المشاركة وطبيعتها، بالإضافة إلى تقديم المقترحات الإيجابية من المشاركة للاستفادة منها، مع بيان إمكانية تطبيقها في مجال العمل كل حسب تخصصه، بمدة لا تتعدى ثلاثة أيام بعد العودة من المشاركة الخارجية.



من جانب آخر تنفيذا لتوجيهات وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل المانع، أصدر الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة بالتكليف عادل البدر نشرة إلى رؤساء ومديري الجامعات والكليات الخاصة بعدم فرض أي رسوم إضافية على الطلبة. وشدد البدر على ضرورة الحصول على الموافقات اللازمة من قبل مجلس الجامعات الخاصة قبل طلب أي رسوم للخدمات الطلابية والأنشطة المكتبية والرسوم الأخرى في الجامعات والكليات الخاصة إعمالا لاختصاصاته الواردة بقرارات مجلس الوزراء.



وأكد البدر أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حال وجود أية مخالفة ومواجهتها بما يكفل تصحيحها وإزالتها وعلاج آثارها وفق القانون.