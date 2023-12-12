عبدالله الراكان



عقدت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب جمعية عمومية غير عادية مساء أول من أمس وذلك على مسرح رابطة أعضاء هيئة التدريس بالعديلية لمناقشة عدة قضايا وطرحها للتصويت الذي جاء بأغلبية ساحقة، حيث وافق 192 عضوا مقابل رفض 6 أعضاء فقط.



وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة عدة قضايا والتصويت عليها وهي كالتالي:



1 ـ تفويض الهيئة الإدارية للرابطة للتفاوض بشأن قرار إنشاء جامعة تطبيقية جديدة.



2 ـ تعديل اللائحة الأساسية لرابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات التطبيقية.



3 ـ تقديم موعد الانتخابات الخاصة بعضوية الهيئة الإدارية للرابطة، بحيث يتم فتح باب الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للدورة النقابية 2026/2024 اعتبارا من 14/12/2023 إلى 28/12/2023، على أن تعقد الجمعية العمومية العادية للرابطة في 11/2/2024 وتجرى عملية الاقتراع في مبنى الرابطة بمنطقة الشامية في 12/2/2024.



بداية، تحدث رئيس الرابطة د.فيصل الضاحي مرحبا بالحضور الكبير من زملائه أعضاء هيئة التدريب بالكليات وشكرهم على حضورهم للمشاركة بآرائهم في مثل هذه القرارات المصيرية، موضحا أن الرابطة ورغم أنها مفوضة لتمثيلهم إلا أنها فضلت أن يكون اتخاذ مثل هذه القرارات ليس محصورا على الهيئة الإدارية وضرورة مشاركة كل الزملاء لطرح آرائهم، كما تعهد في كلمته بأن الهيئة الإدارية سوف تلتزم بما تخرج به الجمعية العمومية من قرارات ولن تحيد عنها.



وأشار الضاحي إلى أن النقاشات بشأن عملية فصل القطاعين قد طالت ولابد من اتخاذ القرار المناسب لإنهاء هذا الجدل شريطة الحفاظ على مكتسبات أعضاء هيئة التدريب وعدم الانتقاص منها، مشيرا إلى أن موافقة الرابطة مقرونة بستة بنود رئيسية مع المرونة لزيادتها وليس نقصانها بما يصب في صالح أعضاء هيئة التدريب في الكليات، وتتمثل البنود الـ 6 فيما يلي: أولا الحفاظ على المسمى الوظيفي لأعضاء هيئة التدريب كما هو، ثانيا حضور أعضاء هيئة التدريب اجتماعات القسم العلمي، ثالثا استحداث وظائف إشرافية لكل كلية، رابعا قبول حملة الدكتوراه من أعضاء هيئة التدريب في الجامعة التطبيقية كلا حسب تخصصه، خامسا ابتعاث حملة الماجستير للحصول على درجة الدكتوراه ومن ثم تحويله لعضو هيئة تدريس إذا رغب بذلك، سادسا إضافة الشهادات العليا (ماجستير ودكتوراه) للنظم المتكاملة في الهيئة.



وقد أتاح رئيس الرابطة الفرصة لعدد من زملائه لطرح آرائهم، وكان أول المتحدثين د.فهيد الهيلم الذي أشاد بأداء الهيئة الإدارية الحالية للرابطة منذ توليها المسؤولية، وأعلن موافقته على عملية الفصل وإنشاء الجامعة التطبيقية، وأيده في ذلك عدد من زملائه ممن تحدثوا بعده ومنهم د.سحمي العجمي الذي أكد ثقته في تحركات الرابطة وحفاظها على مصالح أعضاء هيئة التدريب.



هذا وتم طرح البنود للتصويت، حيث وافق 192على تفويض الهيئة الإدارية للرابطة للتفاوض بشأن عملية الفصل وإنشاء الجامعة التطبيقية مقابل 6 أصوات معارضة.



كما وافق الحضور بالإجماع على البند الثاني بشأن تعديل لائحة النظام الأساسي للرابطة وتضمن التعديل تصويت كل كلية على حدة، ويحق التصويت بعد مرور شهر واحد لكل من سجل اسمه بالرابطة، وزيادة رسوم الانتساب من 5 إلى 10 دنانير، ووافق الحضور بالإجماع على تقديم موعد الانتخابات بحيث يتم فتح باب الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للدورة النقابية 2024/2026 من 14 إلى 28 الجاري، على أن تعقد الجمعية العمومية العادية للرابطة في 11 فبراير المقبل وتجرى عملية الاقتراع في مبنى الرابطة بمنطقة الشامية في 12 فبراير.



وفي ختام الجمعية العمومية، توجه نائب رئيس الرابطة خليل ابراهيم الشطي بالشكر لـ «الحضور غير المسبوق للجمعية العمومية»، مؤكدا أن الرابطة ستظل دائما الحصن المنيع الذي يحافظ على حقوق ومكتسبات أعضاء هيئة التدريب بالكليات.